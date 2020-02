Clizia Incorvaia/ Il suo ex Francesco Sarcina nella Casa? “Se entra lui, io…”

Clizia Incorvaia su tutte le furie nella Casa del Grande Fratello Vip 4, che questa sera vivrà una nuova puntata in diretta su Canale 5, condotta da Alfonso Signorini alla presenza degli opinionisti Pupo e Wanda Nara. Il motivo dell’ira dell’ex di Francesco Sarcina è proprio… Francesco Sarcina. Infatti, la ragazza è venuta a conoscenza che proprio stasera dovrà esibirsi in una gara di canto con gli altri coinquilini e, tra i brani in scaletta, sarebbe presente anche “Dedicato a te”, marchio di fabbrica de “Le Vibrazioni”, band a lei molto… familiare. Clizia, così, non ci ha visto più: “Spero che Francesco non entri nella Casa, altrimenti vado via”, ha dichiarato furibonda. “Sembrerebbe una pagliacciata, anzi lo dico è proprio una pagliacciata, lo farebbe solo perché pagato profumatamente. Io credo che non lo faccia, ma non si può mai sapere cosa scatta in una persona. Tante cose sono accadute nella mia vita che pensavo non potessero avvenire. Prima ero categorica, adesso non mi meraviglio più di nulla. Non voglio brutti scherzi, altrimenti sono io che me ne vado”. Un’affermazione che non lascia spazio a troppe interpretazioni…

CLIZIA INCORVAIA TEME L’ARRIVO DI SARCINA

Clizia Incorvaia teme, dunque, l’arrivo del suo ex Francesco Sarcina nella Casa più spiata d’Italia. In realtà, non vi sono anticipazioni da parte degli autori del reality show in merito all’eventuale ingresso del cantante de “Le Vibrazioni”, gruppo reduce dal meraviglioso quarto posto ottenuto alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con la canzone “Dov’è”. Non è da escludere, però, che Sarcina faccia soltanto una breve comparsata al Grande Fratello Vip 4 per avere un confronto in diretta con Clizia. Se questo dovesse accadere, non è assicurato che Incorvaia accetti il dialogo, anzi: la soluzione prospettata dalla stessa concorrente coincide con una sua uscita immediata dal reality show. Anche e soprattutto perché, e questo non può non essere sottolineato in questa disamina, adesso Clizia sembra aver ritrovato la serenità e la felicità in amore, grazie al giovane Paolo Ciavarro, con il quale si è già scambiata un primo bacio a favore di telecamere. Con buona pace di Antonio Zequila, in queste settimane affatto insensibile al fascino dell’ex compagna di vita di Francesco Sarcina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA