Clizia Incorvaia incinta, video ecografia e reazioni/ “Saremo presto una famiglia”

“Tre mesi di attese, stanchezza mista a felicità pura e adesso la consapevolezza e il poterlo gridare al mondo: Saremo una famiglia! Ti amo, e amo già tanto gnometto/a” Con questo messaggio di grande amore, Clizia Incorvaia torna ad esprimere sui social la sua grandissima gioia per la nuova gravidanza. L’influencer ed ex gieffina, già mamma di Nina – avuta dal cantante Francesco Sarcina – sta per avere il suo primo figlio dal compagno Paolo Ciavarro.

L’annuncio è arrivato pochi giorno fa ma oggi viene impreziosito da un video che racchiude alcuni dei primi momenti di questa attesa gravidanza. Nel filmato appare il momento della prima ecografia, la gioia di Paolo nel vedere l’immagine del suo bambino e la reazione di Eleonora Giorgi alla notizia. Poi, i due futuri genitori che giocano, mostrando entrambi la pancia.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro genitori: la reazione di Eleonora Giorgi

Immagini di grande gioia per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ma anche per la futura nonna Eleonora Giorgi. “Pare che diventerò nonna, che bello”, ha scritto su Instagram l’attrice, festeggiando la lieta notizia che l’influencer ha dato sia su Instagram che nel corso di un’intervista alle pagine del settimanale Oggi. Qui ha raccontato di non essere stata molto bene all’inizio ma di essersi poi ripresa. Inoltre ha raccontato: “L’8 febbraio festeggeremo il nostro secondo anniversario e poco dopo diventeremo genitori. – e ancora – Desideravamo da tempo un figlio, a dire il vero è stato uno dei primi argomenti che abbiamo affrontato, ancor prima che ci mettessimo insieme”.

