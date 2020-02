Clizia Incorvaia/ Innamorata di Paolo Ciavarro o del suo fidanzato misterioso? (Grande Fratello Vip)

Clizia Incorvaia ha fatto gol: scattato il bacio più atteso del Grande Fratello Vip 4, ovvero quello con Paolo Ciavarro. I due hanno stretto molto il legame negli ultimi giorni e anche se sulle prime lei si era mostrata reticente, ha finito col cedere al fascino del figlio di Eleonora Giorgi. E bacio fu quindi, con tanto di passione e spettatori incollati sul piccolo schermo. Questo però non le impedisce di ritornare a parlare dell’ex marito Francesco Sarcina, soprattutto ora che Sanremo 2020 è volto al termine. Più volte infatti ha manifestato il timore che il cantante possa entrare nella Casa per un confronto, anche se in questi giorni i suoi timori riguardano un’altra persona. Dove eravamo rimasti? Dopo essere stata tentata a lungo da Paolo, Clizia gli aveva confidato di aver frequentato un uomo all’esterno per un mese, prima di partecipare al gioco. E dopo il bacio è ritornata a parlare proprio dello sconosciuto con Andrea Denver: “Non vorrei essere messa in mezzo per questa storia, io ho una frequentazione fuori. Mi sta venendo un po’ d’ansia”. Il modello le ha ricordato così che comunque questo breve flirt era già stato interrotto in qualche modo prima del suo ingresso nella Casa. “Sì, ci eravamo detti che era una prova, ma io non l’ho superata”, ha ammesso Clizia, “ho preso un’altra direzione e qualche senso di colpa ce l’ho, non sono così superficiale”.

Clizia Incorvaia, Grande Fratello Vip 4: il flirt con Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia continua a tenere banco al Grande Fratello Vip 4 grazie al suo flirt con Paolo Ciavarro. I fan hanno accolto con entusiasmo la loro love story, soprattutto perchè entrambi hanno già dimostrato in diverse occasioni di provare un reale interesse reciproco. Niente di costruito insomma. Clizia e Paolo sfidano così l’altra coppia della casa, formata da Pago e Serena Enardu, riuscendo ad ottenere un maggiore consenso agli occhi del pubblico italiano. Paolo intanto è ritornato sulla questione Fregene, ovvero su quel famoso invito fatto una settimana fa alla bella biondina. “Mai stato a Fregene con una ragazza, un telo e due birre”, le ha ribadito nel tentativo di convincerla. Clizia infatti non è sicura che si tratti di un appuntamento originale, forse vorrebbe qualcosina di più. “Per me andava bene anche un’idea semplice”, ha risposto lei, “l’importante è che sia una cosa che non hai mai fatto”. Il discorso poi si è fatto più serio e i due hanno parlato di sentimenti e di maternità. Clizia si sente più sicura da quando è nata la figlia Nina e Ciavarro ha confessato di voler essere padre un giorno. “Manca tanto, hai tempo per decidere o meglio ho tempo per convincerti giusto?”, ha detto poi il ragazzo, ritornando sul discorso Fregene.

