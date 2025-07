Sono trascorsi pochi mesi dalla lacerante scomparsa di Eleonora Giorgi; l’attrice per mesi ha lottato contro la malattia mantenendo un fragoroso sorriso, elevando un messaggio di speranza per tutti coloro che come lei vivono il medesimo calvario. Al suo fianco non ha mai perso l’affetto delle persone più care, in particolare suo figlio Paolo Ciavarro e sua moglie Clizia Incorvaia; quest’ultima aveva trovato nell’attrice più di una suocera. Per lei Eleonora Giorgi era diventata una confidente, quasi una seconda figura materna; inevitabile che anche per lei sia ancora vivido quel dolore.

Intervistata dal settimanale Gente, Clizia Incorvaia – come riporta Leggo – è tornata a raccontare proprio l’impatto terribile nella sua vita e in quella del marito Paolo Ciavarro dopo la scomparsa di Eleonora Giorgi. Un racconto inedito ma che mette in evidenza quanto una perdita così importante possa sconvolgere l’equilibrio nella maniera più generale possibile. “Il dolore lacerante… Non averla più accanto a noi, il vuoto che ha lasciato; tutto questo ci ha messo a dura prova”. Questa la confessione dell’ex volto del GF Vip a proposito di come la morte di Eleonora Giorgi abbia messo a dura prova anche l’amore tra lei e il marito Paolo Ciavarro. Un’ondata di dolore che per due ragazzi giovani non poteva che essere difficile da arginare ma, proprio in virtù dell’amore e degli insegnamenti della compianta attrice, hanno ampiamente superato: “Abbiamo capito subito che l’amore va alimentato anche di fronte a una sofferenza che ti spezza il cuore e le ali”.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, il primo anniversario di matrimonio senza Eleonora Giorgi

Il discorso di Clizia Incorvaia a proposito del dolore per la perdita di Eleonora Giorgi e di come abbia influito anche sul rapporto con il marito Paolo Ciavarro arriva proprio a poche ore dal primo anniversario di matrimonio. Quasi esattamente un anno fa – 12 luglio 2024 – pronunciavano all’unisono il fatidico sì. “Questi mesi ci hanno reso ancora più uniti e consapevoli; per questo lo celebreremo con il cuore pieno di gioia e gratitudine”.

Come riporta Leggo, Clizia Incorvaia e suo marito Paolo Ciavarro hanno dunque deciso di festeggiare il loro primo anniversario di matrimonio a Realmonte (in provincia di Agrigento) un luogo che per entrambi rimanda a sensazioni dal denso valore emotivo. “Per noi rappresenta casa, radici e intimità”.

