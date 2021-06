Clizia Incorvaia “Io e Paolo Ciavarro pronti ad avere un figlio”/ “Nozze? Solo se…”

Casa nuova, tante novità e progetti in arrivo, non solo lavorativi. Per Clizia Incorvaia è un periodo d’oro e non solo per il successo che sta avendo col il suo brand appena lanciato. In diretta su RTL 102.5 News, durante la rubrica Trend&Celebrities condotta da Francesco Fredella, l’influencer e imprenditrice svela che il brand ha registrato un ottimo esordio: “L’e-commerce sta andando benissimo, è andato oltre le mie aspettative perché alla partenza c’è stato subito un crash del sito, sono partita con le vendite a bomba. Ho aperto il mio mondo a tutte le donne”. E se tutti fila liscio nel lavoro anche in amore le cose procedono a gonfie vele. Clizia e Paolo Ciavarro sono innamoratissimi e ora che i tempi si stanno rasserenando la coppia potrebbe pensare non solo al matrimonio ma anche ad allargare la famiglia con un figlio.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: “Un figlio? Ci proveremo adesso che abbiamo tutta la serenità”

“A quando il matrimonio? Quando Paolo mi regala il diamante rosa!”, scherza Clizia Incorvaia in diretta radio, facendo intendere che per le nozze manca ancora un po’ di tempo. “Sicuramente io e Paolo stiamo costruendo, – ha poi chiarito l’ex gieffina – stiamo ultimando adesso con la nostra casetta che abbiamo acquistato noi, l’abbiamo arredata con tanto amore e tanti sacrifici in cinque mesi, siamo stati velocissimi.” In merito al desiderio di avere un figlio, Clizia chiarisce – È vero che vogliamo allargare la nostra famiglia, ci proveremo adesso che abbiamo tutta la serenità di mettere in cantiere anche questo. Ricordiamo che noi siamo insieme da 1 anno e tre mesi anche se sembra molto di più!”

