Clizia Incorvaia affronta il tema della gelosia in famiglia su Instagram, parlando dei suoi figli, mentre fan e follower sembrano letteralmente catturati e spiazzati dal suo ‘nuovo volto’, che molti trovano irriconoscibile. C’è chi allude a presunti ritocchi e chi si concentra sul gonfiore delle labbra e ancora chi nota un cambiamento sul volto. Nonostante le voci, Clizia tira dritto per la sua strada e risponde ad un follower che le aveva lumi su come gestire la gelosia tra i figli. “Se mia figlia Nina è gelosa di Gabriele? Assolutamente sì…”, ammette Clizia sui social.

“Non avevo notato questa gelosia”, continua la showgirl mentre ripercorre il suo passato personale con un aneddoto. “Io ad esempio sono stata molto gelosa, soffrivo di una gelosia strong. Nina, invece, è sempre stata accogliente fin da subito”, spiega Clizia.

Clizia Incorvaia e la gelosia tra i suoi figli: “Ora è passata, ma…”

Parlando di sua figlia Nina, Clizia ribadisce che, in un primo momento, la bambina si poneva in modo molto accogliente nei confronti del fratello e della sorellina. “Gabriele e la sorellina da parte del papà sono arrivati quasi in contemporanea. Abbiamo affrontato la situazione in modo sereno. All’inizio non era gelosa, ma poi è esplosa questa gelosia che adesso è passata”, assicura la Incorvaia.

“Ma a volte può ancora accadere qualcosa, fa parte del gioco. Guai se non accadesse, sono cose normali che bisogna accettare”, conclude Clizia. Mentre alcuni si dividono sulla sua tesi, altri concentrano invece sui presunti ritocchi estetici della showgirl. Un dibattito che rimbalza no stop da un argomento all’altro, tra la vita pubblica e privata della Incorvaia. Di certo, il suo video su Instagram sta facendo discutere molti…