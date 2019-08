Clizia Incorvaia, la bestemmia su Instagram/ Video, cade e una voce esclama “porca..”

«Caduta di stile», scrive Clizia Incorvaia su Instagram nella didascalia ad un suo nuovo post. Così descrive la goffa caduta alla Scala dei Turchi, una parete rocciosa che si erge a picco sul mare lungo la costa di Realmonte, in provincia di Agrigento. Ma in realtà è un’espressione che può definire bene quanto accaduto nel video condiviso con i suoi fan. Se la sua reazione alla caduta è un sorriso, lo stesso non si può dire per quanto riguarda chi stava girando il breve filmato. «Clizia…», dice una donna. E poi si sente una bestemmia in sottofondo: «Porca m…». La bellezza di Clizia Incorvaia ha catturato l’attenzione dei fan, nonostante la caduta, ma sui social niente viene lasciato al caso. E quindi non poteva essere trascurato il particolare della bestemmia. Infatti qualcuno tra i commenti ha suggerito alla influencer di cancellare il video. «Si sente una parolaccia… conviene togliere», le scrivono. Lei però lo lascia lì, a disposizione di tutti.

CLIZIA INCORVAIA, VIDEO BESTEMMIA SU INSTAGRAM

Ma Clizia Incorvaia, protagonista nelle ultime settimane del caso del presunto tradimento con Riccardo Scamarcio, non ha convinto del tutto i suoi follower. Qualcuno, oltre a suggerirle di cancellare il post per la bestemmia che si sente verso la fine, ha messo in dubbio la spontaneità dell’influencer. Insomma, la caduta è sembrata “cercata”, più che casuale e naturale. «Noo…ma mica è finta la caduta… Noooooooo» e «Ma serio ti fai i video alle finte cadute?», le scrivono sempre tra i commenti. Al netto delle critiche e dei consigli, c’è chi comunque ha apprezzato il post di Clizia Incorvaia, che infatti ha raccolto like e complimenti. «Troppo comica!!! Fantastica», uno dei tanti commenti positivi. Clizia Incorvaia però ha fatto discutere anche per un’altra caduta, questa volta “virtuale”. C’è un altro scivolone che ha fatto discutere più della sua caduta alla Scala dei Turchi in provincia di Agrigento.

Visualizza questo post su Instagram Caduta di stile 🤪 Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 2 Ago 2019 alle ore 5:19 PDT





