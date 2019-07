Clizia Incorvaia lascia Francesco Sarcina per Riccardo Scamarcio?/ La bomba di gossip

Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina si sono lasciati (ancora una volta). Dopo tre anni di matrimonio e una figlia di nome Nina, il cantante e l’influencer si sarebbero detti addio in maniera definitiva. Ad annunciarlo con un post su Instagram è proprio la bionda: “Quando una grande storia d’amore finisce, tutti si scordano della bellezza! Ma è alla bellezza che vorrei fare omaggio. Grazie, per questo amore immenso che mi hai donato e per questa figlia unica!”, scrive Clizia. Poi aggiunge “Mi spiace per esserci preclusi bellezza ulteriore” – prosegue – mi spiace per ciò che potevamo essere e non siamo stati! Francesco ti auguro il meglio. Con affetto, Clizia”. Il musicista invece, preferisce il silenzio.

Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina si sono lasciati per colpa di Riccardo Scamarcio?

La bomba però, è stata lanciata da Alberto Dandolo che, attraverso il portale web di Oggi, fa sapere: “La vera ragione della separazione di Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina? Un tradimento. È più di un pettegolezzo, infatti, la voce che vuole la bella Clizia invaghita affettivamente e travolta da cieca passione per il migliore amico di Francesco. Sembra che anche lui abbia perso la testa per la ormai ex signora Sarcina. E sapete chi è il migliore amico del cantante? L’attore Riccardo Scamarcio”. Proprio qualche tempo addietro, pareva che l’unione Clizia-Sarcina procedesse discretamente bene. Lei infatti, quando era incinta di Nina aveva dichiarato: “La gravidanza sta facendo emergere la parte mascolina di me. Mi sento più sicura, sensuale, sexy. Il che si traduce in una maggiore intraprendenza sotto le lenzuola e nel lavoro! La maternità mi ha resa grintosa, rock, determinata, risoluta ed energetica: oggi sono smaniosa di conoscere Nina, di abbracciarla e di allattarla”.

