Clizia Incorvaia, lettera della mamma al GF Vip/ “Sei un donna senza maschere, forte”

“Cri Cri, credo sia arrivato il momento di chiederti scusa per non averti mai gratificato, pensavo non ce ne fosse bisogno.”, inizia con queste parole la lettera che Clizia Incorvaia ha ricevuto nella Casa del Grande Fratello Vip da parte di sua madre. Parole di grande amore quelle della donna: “Eri una bambina buona e bella, a cui tutti facevano volentieri i complimenti e non capivo che tu li volevi dalla tua mamma.” E continua: “La generosità di cuore è la stessa che hai anche adesso che sei una donna. La nascita di Nina poi ti ha dato una grande forza e sei più forte di quanto tu possa pensare. Perché solo i forti non hanno maschere e tu non ne hai.”

Clizia Incorvaia in lacrime per la lettera di sua mamma

Clizia Incorvaia non riesce a trattenere le lacrime di fronte alla lettera di sua mamma al Grande Fratello Vip. Signorini chiede quanto di sua madre ci sia nel suo essere mamma di Nina, e lei dichiara: “Di lei rimane la voglia di liberarmi, di essere un essere libero, mi ha cresciuto a pane e fiabe, a pane e Catullo ed è quello che cerco di trasmettere anche a Nina”. Poi spiega: “nonostante quando ero piccola volevo una mamma più omologata come le altre, volevo una madre più tradizionale, ma adesso sono contenta di aver avuto una madre così”.

