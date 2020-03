Clizia Incorvaia/ Lontana da Paolo Ciavarro dopo il Gf VIP? Il Coronavirus e…

Sono state giornate turbolente per Clizia Incorvaia. Dopo l’uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip l’influencere ha dovuto prima affrontare le critiche del pubblico per l’infelice uscita su Buscetta, poi il Coronavirus. Intanto nella Casa Paolo Ciavarro chiede di lei, di come sta e ammette di sentirne tantissimo la mancanza. “Io voglio viverla. Mi manca da impazzire. – ha ammesso di recente in confessionale – La realtà è questa. È inutile che cerco di nascondermi, ed alzare un muro per mantenere le mie emozioni private. Io e lei abbiamo vinto. Io non stavo così da tanto tempo. E’ la cosa più bella che c’è al mondo”.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: lontani dopo il Grande Fratello Vip?

Ma è proprio l’allarme del Coronavirus che potrebbe tenerli lontani una volta finito il Grande Fratello Vip. La quarantena forzata ha costretto tutti a rimanere a casa e, una volta finito il programma, Paolo potrebbe non ritrovare Clizia fuori ad attenderlo. Attualmente la bionda influencer è infatti in Sicilia assieme alla sua famiglia e a sua figlia, Nina. “Io sono partita per la Sicilia in tempi non sospetti, per fortuna. – ha raccontato al settimanale Chi – E così sto dai miei. Qui mi sono data alla pasticceria, sto facendo torte, ieri la crostata integrale” ha raccontato.



