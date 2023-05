Clizia Incorvaia: “Meno foto con Paolo? Cambiate alcune cose…”/ “Preserviamo l’amore”

Clizia Incorvaia, fan in apprensione per le poche foto con Paolo Ciavarro: “Novità sull’evoluzione di coppia…”

Il contesto dei reality ha dimostrato spesso come può essere una vera e propria anticamera per nuovi amori. Il Grande Fratello Vip ad esempio, complice la costretta convivenza tra personalità diverse, ha regalato nel tempo la nascita di coppie che ancora oggi vivono la reciproca quotidianità tra amore e famiglia. Un esempio eloquente è rappresentato da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, “nati” sotto la luce dei riflettori a che anche sui social dimostrano di dare seguito alla loro unione. Dopo aver dato alla luce il loro secondogenito, il rapporto si è certamente cementato ulteriormente ma un dettaglio sembra aver preoccupato i fan della coppia.

Come riportato dal portale Isa e Chia, alcuni utenti avevano fatto notare a Clizia Incorvaia un’inconsueta “mancanza” social. L’influencer – a detta di qualcuno – avrebbe ridotto in maniera evidente la quantità di foto e contenuti digitali destando la preoccupazione dei followers. Visto l’interrogativo, proprio Clizia Incorvaia ha sentito l’esigenza di rendere partecipe la sua community delle novità che stanno interessando lei e Paolo Ciavarro, alla base della minore esposizione social. “In questi anni sono camiate tante cose in positivo; a livello di evoluzione di coppia, di costruzione…”.

Clizia Incorvaia rassicura e spiega perchè è meno attiva sui social: “Non tutto va filmato…”

Il post di Clizia Incorvaia pubblicato su Instagram inizia dunque in maniera confortante; le novità che hanno portato ad una minore esposizione social con Paolo Ciavarro sono tutt’altro che negative e preoccupanti. “Viviamo insieme, abbiamo comprato casa, abbiamo fatto un bambino. C’è la nostra famiglia allargata 2.0 come tantissimi in Italia. E così cosa succese… Abbiamo grazie a Dio lavorato sempre di più e quindi accade effetivamente che magari quel tempo che prima avevamo di più per caz*eggiare lo condividevamo sempre e comunque sui social con voi”. L’ex volto del GF Vip sottolinea come la minore presenza sui social sia semplicemente dovuta ad una crescita di impegni professionali, aggiungendo il fatto che avendo due figli il tempo a disposizione chiaramente si riduce in maniera ulteriore.

“So che eravate abituati, so che vi manca; però dovete capire che anche noi abbiamo bisogno un po’ spesso di avere anche quei momenti con noi“. Continua così il discorso di Clizia Incorvaia – riportato da Isa e Chia – che mette in evidenza come le abitudini stiano mutando e la necessità di ritagliarsi uno spazio per la coppia sia attualmente superiore a quello dell’esposizione social. “Ogni tanto anche per preservare un amore bellissimo che è cresciuto nel trempo, abbiamo bisogno di quel momento solo nostro”. Verso la conclusione, l’influencer lancia anche una timida frecciatina ai colleghi, salutando poi amorevolmente i suoi follower. “Siamo abituati a tanti personaggi che condividono tutto sui social, invece non funziona così… Non è che tutto va filmato, perchè se io filmo quell’istante me lo sono già perso. Vi voglio bene, sempre con voi”.











