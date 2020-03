Clizia Incorvaia, messaggio d’amore a Paolo Ciavarro/ “Ho aperto una porta segreta”

Sono passati esattamente trenta giorni da quando Clizia Incorvaia, squalificata dalla casa del Grande Fratello Vip 2020, è stata costretta ad allontanarsi da Paolo Ciavarro. La distanza, accentuata dalle difficoltà legate alla quarantena, non sembra aver per nulla allontanato i due piccioncini, che attraverso i social e le telecamere continuano a inviarsi piccoli messaggi d’amore. Dalla casa di Cinecittà, nei giorni scorsi, a rompere il silenzio è stato Paolo, che in un momento di sconforto ha inviato un bacio alla sua amata; ma poche ore fa è toccato anche a Clizia, che ha ripercorso, con un tenero pensiero, tutto ciò che di più bello la lega al giovane Ciavarro: “Un mese fa – si legge in un post pubblicato sul suo profilo ufficiale – ho chiuso la porta rossa e ho aperto però un’altra porta, più segreta, chiusa ormai da tempo… di cui pensavo fosse stata persa la chiave!! #grazie @paolociavarro”.

CLIZIA INCORVAIA: DEDICA SOCIAL A PAOLO CIAVARRO

Per accompagnare il tenero messaggio d’amore dedicato a Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia ha scelto un’immagine che li immortala assieme, sulla porta rossa della casa di Cinecittà, intenti a salutarsi prima della sua squalifica dal reality. Il messaggio, naturalmente, ha commosso i numerosissimi fan della coppia e sono in molti, oggi, a sperare che il Grande Fratello Vip 2020 possa concedere a entrambi una piccola sorpresa. C’è chi spera in una lettera, chi in una telefonata: l’importante è fare in modo che i due possano avere finalmente un contatto. “Quanto mancate! – scrive infatti una follower in risposta al messaggio di Clizia Incorvaia – Che peccato non poter vedere te che gli vai a fare una sorpresa dopo mesi divisi”. L’ex di Francesco Sarcina, però, non si è lasciata scoraggiare dalla lontananza e, in attesa di poter riabbracciare il suo Paolo, continua a riservargli teneri messaggi d’amore. “Poteva toccarmi in un milione di modi. Decise di farlo nel modo più bello: sfiorò la mia mente!”, ha scritto in una delle sue ultime condivisioni social.

LA FOTO DELLA DEDICA DI CLIZIA INCORVAIA





