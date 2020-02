Clizia Incorvaia/ Momento piccante in suite con Paolo Ciavarro (Grande Fratell Vip)

Clizia Incorvaia ha deciso di non fare il passo decisivo al Grande Fratello Vip 4. La suite vissuta con Paolo Ciavarro in questi giorni si è trasformata in un momento piccante fra i due giovani, che però si è concluso a quanto pare con un nulla di fatto. Intanto Pomeriggio Cinque ha già svelato che l’uomo con cui l’influencer si è frequentata con un mese è Tiberio Carcano. Si tratta di un pr di Milano del ’79 che si occupa di eventi ed è papà: la bambina, Dea, è nata dal suo precedente matrimonio, finito circa un anno fa. Osservando il suo profilo Instagram si può notare una certa somiglianza fra Carcano e Francesco Sarcina, forse per via dei lineamenti del viso e per quella barbetta che troneggia sul mento. Un tipo quindi molto diverso dal biondo e angelico Paolo, con cui per ora sembra andare tutto a gonfie vele. Certo non mancano i dubbi di Clizia, che continua a chiedersi se la sua love story con Ciavarro potrà continuare anche all’esterno. Dubbi però che riserva solo all’amica Licia Nunez e che si guarda bene, da quanto ne sappiamo, di riferire al diretto interessato. Con Paolo invece ci sono solo baci, abbracci, tante risate. E forse è per via di questa inaspettata felicità che la Incorvaia si ritrova spesso in crisi.

CLIZIA INCORVAIA, BUFERA SCHIVATA…

Clizia Incorvaia è riuscita a schivare la bufera al Grande Fratello Vip. Per sua fortuna non si trovava nei paraggi quando l’amica Licia Nunez è stata presa di mira da Antonella Elia. Per questo ha chiesto poi agli altri concorrenti di metterla al corrente di quanto accaduto nella Casa in sua assenza. Per adesso ha deciso anche di non esporsi in merito alla lite fra la showgirl e Patrick Pugliese, preferendo non esprimere alcuna opinione su chi dei due abbia ragione. Dopo tutto la Incorvaia intende preservare lo stato d’animo che Paolo Ciavarro le regala ogni istante, grazie ai mille baci che si scambiano in ogni momento e a quelle dediche musicali speciali, ai balli senza fine. Per ora però ha deciso di non dire sì o no a Ciavarro per via di quel famoso invito a Fregene. Ancora una volta il figlio di Eleonora Giorgi è ritornato sull’argomento, rivelando di non averle fatto quella richiesta solo per scherzo. “Ti devi fidare”, le ha detto dopo aver rischiato di peggiorare la sua situazione rivelando troppi retroscena. Clicca qui per guardare il video di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA