Clizia Incorvaia: “Non ho parlato prima dell’aborto per evitare le interviste”/ “Il tempo è stato d’aiuto…”

Clizia Incorvaia nel mirino del web dopo la confessione sull’aborto: “Si vendono per ogni cosa…”

Qualche giorno fa Clizia Incorvaia ha attirato l’attenzione sui social in riferimento ad una sofferta confessione. La compagna di Paolo Ciavarro ha infatti rivelato di aver perso un bambino due anni fa, ritrovandosi con il suo compagno in un momento di forte crisi e sofferenza. Subito sono accorsi i follower dell’ex volto del GF Vip con miriadi di commenti di conforto. Purtroppo però, qualcuno non ha desistito nel commentare in maniera velenosa la scelta di Clizia Incorvaia di raccontare l’aborto sui social.

“Si vendono per ogni cosa che a volte dovrebbe essere intima. Che tristezza”. Questo un commento spudorato di un utente in rete – come riporta Today – riferito alla recente confessione sull’aborto fatta da Clizia Incorvaia. La giovane, come racconta il portale, non ci ha pensato due volte a ribattere all’assurda accusa ricevuta sui social ed ha pubblicato un video dove smonta la tesi punto per punto. “Non ho parlato prima dell’aborto che ha fatto soffrire e messo a dura prova me e Paolo perchè mi avrebbero fatto interviste su questo tema, dato che avevamo dichiarato di cercare un bimbo”.

Clizia Incorvaia replica alle accuse: “Nessuno mi ha pagato, infatti non sono andata in tv!”

Come riporta il portale, Clizia Incorvaia è dunque partita dal principio motivando la scelta di omettere la triste esperienza con la volontà di evitare la sovraesposizione mediatica. “Non volevamo andare in nessuno salotto tv a parlare di un dramma che è l’aborto; e averne parlato dopo due anni è per me l’elaborazione di un lutto. Io uso i social per mostrare una parte della mia vita che è fatta di alti e bassi, come la vita vera”. Queste le parole della compagna di Paolo Ciavarro, sicuramente ancora provata da quella triste esperienza; mai si sarebbe aspettata, come giusto che sia, che qualcuno avesse criticato i suoi tempi nel raccontare un dramma così doloroso.

“Non ho parlato dell’aborto due anni fa ma l’ho fatto in un mio post personale, per il quale nessuno mi paga”, ha proseguito Clizia Incorvaia, rispedendo al mittente la becera accusa di strumentalizzare i suoi drammi per un mero tornaconto economico. “Non l’ho detto proprio perchè non volevo andare in alcun salotto tv; volevo affrontarlo con Paolo e sapevo che il tempo sarebbe stato d’aiuto per rimarginare le ferite”. L’ex volto del GF Vip ha poi chiosato: “Ci sono donne che mi seguono, che affrontano anche momenti difficili e devono sapere che la mia vita non è una vita finta… Spesso si idealizza questa vita che noi abbiamo e facciamo vedere attraverso i social”.











