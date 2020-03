CLIZIA INCORVAIA NON SARÀ A LIVE NON È LA D’URSO/ “Ci sono argomenti più importanti”

Clizia Incorvaia non sarà a Live Non è la D’Urso. L’ex gieffina avrebbe dovuto prendere parte questa sera al programma domenicale di Canale 5, ma per una serie di ragioni si è preferito rimandare la sua ospitata a data da destinarsi. Ecco l’annuncio che la fidanzata di Paolo Ciavarro ha pubblicato sui suoi profili social poche ore fa: “Domani nessun collegamento ragazzi per @livenoneladurso”, ha precisato Clizia Incorvaia in una storia pubblicata su Instagram. “Ubi maiOr minor cessat”, ha aggiunto subito dopo, precisando che i motivi che avrebbero spinto la produzione a un cambio di programma sono legati, come prevedibile, all’emergenza coronavirus. “Tutta l’Italia”, ha precisato Clizia Incorvaia nelle storie, “si sta occupando di argomenti più importanti, così come il programma stesso”, e ne ha approfittato per dare appuntamento a una nuova occasione.

CLIZIA INCORVAIA, I MESSAGGI A PAOLO CIAVARRO

Sono molti i fan che hanno commentato con sommo dispiacere l’assenza di Clizia Incorvaia da Live non è la d’Urso. Il programma, però, in questo momento ha pensato bene di eliminare la pagina di gossip per dedicarsi all’informazione, una scelta condivida anche dalla ex gieffina: “Avremo tempo di dedicarci tutti a temi più futili”, ha detto Clizia Incorvaia nella story, precisando che il suo intervento nel programma di Barbara D’Urso è soltanto rimandato. In attesa di scoprire quando sarà possibile, per lei, affrontare le cinque agguerritissime sfere della domenica sera di Canale 5. La Incorvaia non ha perso l’occasione di dedicare dei dolci pensieri al suo amatissimo Paolo Ciavarro, che attualmente si trova ancora nella casa del Grande Fratello: “Sei il mio primo pensiero della mattina e l’ultimo della sera prima di andare a nanna”, si legge su Instagram. E poi ancora: “Ci sono tante cose che vorrei dirti ma non so come… Forse sarai quello che mi salverà”.

IL MESSAGGIO DI CLIZIA SU INSTAGRAM





© RIPRODUZIONE RISERVATA