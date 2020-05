Clizia Incorvaia/ Nuovo look per Paolo Ciavarro, lui approva: “bella”

Pubblicità

Clizia Incorvaia si prepara ad incontrare il suo Paolo Ciavarro con un nuovo look. Dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2020, l’influencer è tornata in Sicilia dove ha trascorso la quarantena con la famiglia, ma ora, è pronta per poter riabbracciare Paolo Ciavarro con cui ha iniziato una storia nella casa più famosa d’Italia. I due non si vedono da circa tre mesi continuando ad avere contatti con le videochiamate. Assurdo: viviamo questa situazione orwelliana, siamo nati in un reality, siamo separati da un lockdown prima impensabile, realtà e irrealtà si confondono. Un destino strano: sembra sperarci, invece ci unisce. Perché a unirci è tutto”, ha detto la Incorvaia al settimanale Novella 2000 a cui ha confidato di aver mantenuto viva la passione con la tecnologia. “Soprattutto la notte. Con Paolo parliamo anche cinque ore, non ci stanchiamo mai. Ci sfottiamo. Io lo chiamo ‘pariolino’ o ‘principe’ perché è il mio principe, […] Giochiamo”, ha aggiunto.

CLIZIA INCORVAIA: IL NUOVO LOOK CONQUISTA TUTTI

Sempre molto attiva sui social, Clizia Incorvaia ha mostrato ai suoi followers il nuovo look. Approfittando della riapertura dei parrucchieri, l’influencer ha deciso di rinnovare la propria immagine. Su Instagram ha così pubblicato una foto in cui mostra dei capelli più corti rispetto a quelli sfoggiati nella casa del Grande Fratello e un biondo più spento. Anche il ciuffo è più corto e la fa apparire una ragazzina. Tantissimi i complimenti ricevuti dalla Incorvaia e non solo da parte dei fans. Ad ammirare la sua bellezza è anche Paolo Ciavarro che non perde occasione per lasciare like e commenti alla donna che ha conquistato il cuore. “Bella“, ha scritto Ciavarro che non vede l’ora di poterla riabbracciare e vivere quotidianamente il loro rapporto. Clizia, dunque, conquisterà anche il pubblico di Live – Non è la D’Urso di cui sarà ospite questa sera con il suo nuovo look?

Visualizza questo post su Instagram STONE BLONDE 🌊 @tonipellegrinoartandscience Ph @alessandro.tondo Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 20 Mag 2020 alle ore 12:11 PDT





