Clizia Incorvaia: “Occhi neri, scarpe bruciate e macete puntato in gola…”/ La verità choc sulla violenza 

Grande fratello vip 4: Clizia Incorvaia ricorda la storia della violenza di genere subita

Sono parole piuttosto forti quelle che l’ex GFVIP, Clizia Incorvaia, usa per denunciare la sua testimonianza choc di violenza di genere subita, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La giornata dedicata al delicato tema della violenza di genere ricorre come ogni anno il 25 novembre e, in occasione della nuova ricorrenza, vede l’ex concorrente al Grande Fratello vip 4 dare il suo contributo alla manifestazione femminista tenutasi a Roma, per dire stop alla violenza anche a fronte dell’ennesimo femminicidio, quello di Giulia Cecchettin commesso per mano del fidanzato Filippo Turetta.

Grande fratello 2023, Angelica Baraldi a rischio con Rosy Chin e Vittorio Menozzi immune/ Il pronostico

E condividendo le immagini del suo contributo in piazza tra le Instagram stories e i post pubblici via social, Clizia Incorvaia ripercorre la storia scioccante della violenza subita : “Sono scappata in tempo, ma per molte donne non è stato così purtroppo”.

Mentre Chiara Ferragni é virale con il post del suo contributo femminista a Milano, a corredo degli scatti della manifestazione capitolina, quindi, Clizia Incorvaia riporta delle parole sempre più intimiste e forti, facendo luce sul triste accadimento che in passato la vedeva protagonista: “Posso salvarti solo io, così mi intimava, dopo occhi neri, scarpe bruciate e machete puntato alla gola. Sono stati gli ennesimi campanelli d’allarme che mi hanno fatto scappare ‘in tempo’, ma per molte donne non è stato così purtroppo”.

Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni, “complotto” al Grande Fratello 2023?/ Retroscena sul montepremi

Il monito di Clizia Incorvaia, per dire stop alla violenza di genere

“Educate i vostri figli maschi perché quando vi diranno che ‘è stato il vostro bravo ragazzo’, lo sapevamo già tutte, ma sarà già troppo tardi -prosegue ancora il post di denuncia dell’ex Grande fratello vip 4-. Il femminicidio è un delitto di Stato”.

Parole quelle della denuncia choc unitamente al monito lanciato nel post di stigmatizzazione della violenza ai danni delle donne, in ogni sua forma, fisica e psicologica e che sia commessa per mano dell’uomo, che fanno ora rumore nel web. Soprattutto tra i fedeli fan dell’ex Grande fratello vip 4, la quale é in passato finita al centro del gossip per la fine del matrimonio che la vincolava a Francesco Sarcina. E, intanto, sui social una compagine di detrattori accusa la modella e dolce metà di Paolo Ciavarro di strumentalizzare la sua storia così come l’importanza della giornata internazionale contro la violenza sulle donne per accalappiarsi visibilità, consensi e un tornaconto personali.

Grande fratello 2023, Perla Vatiero ci riprova con Mirko Brunetti?/ La confessione a Beatrice Luzzi spiazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA