Clizia Incorvaia: “Paolo Masella e Letizia Petris? Non mi convincono…”/ L’attacco al Grande Fratello!  

Grande Fratello 2024, Clizia Incorvaia riserva un affondo alla coppia Letizia Petris e Paolo Masella: l’intervista

Il Grande fratello 2023/2024 fa discutere ed é in particolare anche sulla bocca di vecchie glorie del gioco nella Casa, come Clizia Incorvaia. La web influencer e protagonista al Grande Fratello vip 4, dove lei conosceva per la prima volta il promesso sposo più giovane, Paolo Ciavarro, torna a raccontarsi in occasione di un’ospitata al web format Casa Chi, condotto sulla pagina Instagram di Chi magazine da Sophie Codegoni. Quest’ultima, nel frattempo, é attesa al debutto come attrice di un film al cinema, atteso per il prossimo San Valentino...

E nei panni di intervistata, per l’occasione, tra le altre dichiarazioni, quando é ormai prossima al matrimonio con Paolo Ciavarro l’ex Grande Fratello vip 4, Clizia Incorvaia, ha da ridire sui concorrenti in corsa al Grande Fratello 2024, Letizia e Paolo, in quanto papabile neo coppia tv:

“Cosa penso di Paolo e Letizia? – fa sapere Clizia Incorvaia, incalzata su Letizia Petris e Paolo Masella-. Non mi convincono tanto, credo che l’amore vero sia un’altra roba. Però essere un’infatuazione, ma non sento il sapore dell’eternità.”.

Clizia Incorvaia scorda l’ex marito: le dichiarazioni sulla vita sentimentale

Ma non é tutto. Perché, sfruttando le atmosfere romantiche dell’attesa per la giornata di San Valentino, poi, Clizia Incorvaia, fa sapere dell’organizzazione del suo matrimonio e del relativo addio al nubilato, per poi pronunciarsi anche sul suo rapporto con Rita Rusic , che conobbe durante la sua avventura al GF:

“Lei è il mio spirito guida. Nelle grandi occasioni e nei momenti importanti come il divorzio (allude al divorzio dal marito Francesco Sarcina de Le vibrazioni), lei è sempre stata al mio fianco.”.

Insomma, una inedita Clizia Incorvaia torna a raccontarsi a tutto tondo, per la dei fedeli supporter, senza lesinare un’opinione a caldo a dir poco compromettente sul rinnovato gioco di Grande fratello.











