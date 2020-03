Clizia Incorvaia “Pazza di Paolo Ciavarro”/ “Chi piange per i figli nei reality…”

Clizia Incorvaia torna a parlare della sua esperienza nella casa e questa volta lo fa in una lunga intervista rilasciata a Chi in cui ribadisce la sua voglia di vivere al meglio il rapporto che è nato con Paolo Ciavarro “il ragazzo che le ha fatto battere di nuovo il cuore, come non succedeva ormai da tempo”. A domanda diretta però la bella siciliana non ci mette molto a sottolineare il fatto che non “è ancora il momento di usare la parola amore” perché per farlo vuole prima aspettare che Paolo esca dalla casa e che ci sia finalmente questo incontro faccia a faccia lontano da occhi indiscreti: “ Posso dire che tra noi c’è un legame magico […] lui ha fatto venire fuori la mia anima […] Con Paolo sono completamente io e lui mi apprezza. Tutti quelli che si sono avvicinati in questi anni erano attratti dalla mia presenza fisica: lui non si è fermato all’incarto, ha voluto la caramella ”.

CLIZIA INCORVAIA PAZZA DI PAOLO CIAVARRO MA…

Caramella dolce o amara? Questo sarà il tempo a dirlo visto che è bastata una piccola bugia sull’età per mettere in dubbio la veridicità di Clizia Incorvaia e anche dei suoi sentimenti per Paolo Ciavarro. L’ex gieffina però nella lunga intervista ha avuto modo di parlare anche di Francesco Sarcina reo di averla sminuita sempre e di non averla rispettata come donna al contrario del biondino che si comporta da principe azzurro. Altro tema poi la questione dei figli. Lei si definisce “mamma single, costretta a portare il pane sulla tavola” ed è proprio per questo che ha detto sì alla partecipazione al Grande Fratello Vip e non manda giù chi piange per i figli in televisione: “Chi piange perché gli mancano i figli è patetico, è una scelta, si firma un contratto…”. Quale sarà la sua prossima mossa adesso dopo la squalifica al Grande Fratello vip?

© RIPRODUZIONE RISERVATA