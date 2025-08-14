Clizia Incorvaia spezza il silenzio: "Eleonora, ci hai lasciati più forti… ma il vuoto resta immenso". Le sue parole su Instagram.

Ancora oggi Clizia Incorvaia ricorda con affetto la sua adorata suocera Eleonora Giorgi, morta il 3 marzo 2025 dopo aver affrontato una lunga e dolorosa malattia. Affetta da un tumore al pancreas, l’attrice aveva fatto di tutto per confidarsi coi fan e renderli partecipi del percorso pieno di alti e bassi. La moglie di Paolo Ciavarro ha dichiarato che la morte di Eleonora Giorgi l’ha cambiata radicalmente.

Massimo e Paolo Ciavarro, toccante dedica per Eleonora Giorgi con il piccolo Gabriele

“Cerco di non perdermi più in cose e sentimenti futili, non spreco più il mio tempo. Lo assaporo invece con una nuova consapevolezza circondandomi di sentimenti sani e che fanno sorridere il cuore”, ha detto in una storia Instagram, dove poi ha riportato le parole “Ti amo”. Del resto Eleonora Giorgi era una mamma, una nonna e una suocera speciale per Clizia Incorvaia che nel tempo della malattia le è stata accanto fino all’ultimo.

Clizia Incorvaia: “Io e Paolo Ciavarro messi a dura prova dalla morte di Eleonora Giorgi”/ “Dolore lacerante”

Clizia Incorvaia si commuove su Eleonora Giorgi: “Anno difficile, ma ci ha resi forti“

A Verissimo Clizia Incorvaia aveva spiegato che Eleonora Giorgi le aveva cambiato la prospettiva di vita, anche per il legame formatosi con Gabriele, il nipotino dell’attrice del quale sui social circolano molti video con la sua adorata nonna. Negli ultimi tempi, la Giorgi faceva di tutto per godere del tempo con lui, approfittando di ogni momento in cui stava bene per stargli accanto e giocare insieme. Tutto questo anche quando doveva per forza tenere la mascherina per proteggersi da qualsiasi contagio.

Clizia Incorvaia crolla per il dolore della morte di Eleonora Giorgi/ "Mi manca la mia complice, ti cerco"

“Non è stato un anno semplice… Ci lasciamo alle spalle un anno in cui abbiamo raggiunto traguardi importanti ma un anno che ci ha tolto la persona più importante della nostra vita…“, ha scritto Clizia Incorvaia in un post, “Ci ha messo a dura prova ma ci ha reso più forti coesi e resilienti… La nostra forza è l’amore“. Eleonora Giorgi aveva stretto un legame ancor più profondo con la sua famiglia durante la dura malattia, e li ha sempre ringraziati per averle dato la forza di andare avanti a testa alta fino all’ultimo.