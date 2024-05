Clizia Incorvaia, quando si sposa con Paolo Ciavarro?/ Anticipata la data del matrimonio: i primi dettagli

Clizia Incorvaia, quando si sposa con Paolo Ciavarro? La data del matrimonio

Clizia Incorvaia è pronta a coronare il suo sogno d’amore e a celebrare il matrimonio con il fidanzato Paolo Ciavarro, dal cui amore è nato il figlio Gabriele nel 2022. L’ex gieffina, che oggi pomeriggio si racconterà ai microfoni di Caterina Balivo a La volta buona su Rai1, è raggiante all’idea di vestire l’abito bianco e celebrare la storia d’amore con il suo ‘principe azzurro’, ma quando avrà luogo il matrimonio? La coppia aveva comunicato, in un’intervista a Verissimo dello scorso gennaio, l’iniziale data delle nozze: l’11 ottobre 2024.

La cerimonia si sarebbe dovuta tenere in autunno in Campania, ma i piani sono cambiati soprattutto in seguito alla malattia di Eleonora Giorgi, suocera di Clizia e mamma di Paolo. La coppia di innamorati ha infatti anticipato la data delle nozze di 3 mesi, spostandola al 12 luglio 2024 con conseguente cambio di location, dalla Campania alla Versilia: l’annuncio è arrivato dalla stessa Incorvaia in un’intervista a Monica Setta a Storie di donne al bivio di poche settimane fa.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, le prime anticipazioni sul matrimonio

“Abbiamo cambiato data. Con Eleonora abbiamo deciso il 12 luglio. Lei adesso sta bene e allora abbiamo detto: ‘Perché non fare tutto con il bel tempo e con il sole?‘”, ha ammesso Clizia Incorvaia ufficializzando la nuova data del matrimonio con Paolo Ciavarro. La coppia ha dunque preferito anticipare la cerimonia, considerato che Eleonora Giorgi sta meglio dopo la malattia ed è dunque pronta a festeggiare l’amore dei due giovani.

Alla cerimonia “ci saranno 80-100 persone“, ha specificato l’influencer, e al matrimonio farà seguito una romantico viaggio di nozze alle Maldive. Sull’abito da sposa ha invece rivelato un’anticipazione: “L’abito sarà bianco, molto semplice. Tutti si aspettavano da parte mia che sono estrosa e schiaccio l’occhio alla sensualità… ma non sarà per niente ‘sexoso’. Sarà un abito tradizionale e molto pulito“.

