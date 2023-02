Clizia Incorvaia, quanti anni ha?/ “Avevo detto di avere 36 anni e invece sono 39”

Clizia Incorvaia e il mistero dell’età

Clizia Incorvaia, quanti anni ha? La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha mentito sulla sua età anagrafica: per il web avrebbe 42 anni. E’ davvero così? La compagna di Paolo Ciavarro in diverse occasioni, chiamata a rivelare la sua età, ha giocato sui suoi anni. “Avevo detto di avere 36 anni e invece sono 39” sono state le parole della ex moglie di Francesco Sarcina che si è sempre tolta diversi anni. Inizialmente ha detto di averne 36 per poi ritrattare a 39 anni, anche se per il popolo del web dovrebbe averne ben 42 essendo nata nel 1980! Ma qual è il motivo che avrebbe spinto la Incorvaia a mentire sulla sua età? Proprio durante la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip ha confessato di aver 33 anni per poi ritrattare poco dopo dicendo: “ho 35 anni, quasi 36”. Come mai? Forse il motivo è collegabile alla conoscenza con Paolo Ciavarro più giovane di lei di ben 11 anni!

Francesco Sarcina e Nina, ex compagno e figlia Clizia Incorvaia/ Dal matrimonio al tradimento

In realtà l’età della Incorvaia è stata spesso al centro di diatribe televisive come quando, durante una puntata di Live Non è la D’urso, la influencer ha dichiarato: “come diceva mia zia, dopo i 30 anni non si dichiara più l’età”. Sui social però è stata comunicata la data di nascita della influncer: 10 ottobre 1980.

Clizia Incorvaia, attaccata "Che senso ha coprire tua figlia?"/ La replica

Clizia Incorvaia età: 42 o 43 anni?

Il mistero dell’età di Clizia Incorvaia è oramai finito. Con la pubblicazione del giorno ed anno di nascita, l’influencer è corsa ai ripari sui social raccontando ai follower: “vi racconto questa cosa perché ho capito che bisogna giustificare ogni cosa. Lça storia è questa: quando lavoravo nella moda, avendo sempre avuto questo aspetto molto infantile, non riuscivo a lavorare perché a 18 anni ne dimostravo 15. Quindi il mio agente, pur di farmi lavorare, mi faceva dichiarare quattro anni in meno, che è l’età che ho detto al Grande Fratello e che sapevano tutti quanti. E io mi vergognavo come una ladra perché facevo le pubblicità con quelli di 18 anni e a quell’età non è bello dimostrarne di meno, voi lo sapete”.

Clizia Incorvaia, compagna Paolo Ciavarro/ Lui: "amo i suoi valori"

Non solo, la Incorvaia ha aggiunto: “ho vissuto questa cosa di dimostrare meno anni come una frustrazione, il fatto di dimostrare meno anni era un problema. Trovo paradossale che si parli di vanità. A me interessa l’anima: la mia anima sorride e si stupisce ancora come una bambina, forse per questo dimostro meno anni. Sarà quella la mia cura e il mio elisir. Trovo anche bislacco che si stia aprendo una diatriba per aver dichiarato tre anni in meno. Avevo detto 36 e invece sono 39. Tutto il resto è noia”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA