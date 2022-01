Clizia Incorvaia, quanti anni ha?/ “Dopo i 30 anni non si dichiara più l’età”

Clizia Incorvaia, quanti anni ha? La compagna di Paolo Ciavarro ha mentito in diverse occasioni sulla sua età. “Avevo detto di avere 36 anni e invece sono 39” – ha detto la ex moglie di Francesco Sarcina che si è tolta diversi anni. Prima ha detto 36, poi 39, quando invece ne dovrebbe avere 41! Ci sta che ad una donna l’età non andrebbe chiesta, ma va detto che a creare tutto questo alone di mistero intorno alla sua età è stata proprio la ex concorrente del Grande Fratello Vip che, proprio all’interno della casa più spiata d’Italia, si era tolta ancora qualche anno confessando di averne soli 33 per poi ritrattare ad altri “ho 35 anni, quasi 36”! Il motivo? Beh in quel caso la Incorvaia stava cominciando a conoscere Paolo Ciavarro di ben 11 anni più giovane di lei. Le bugie però si sa hanno le gambe corte e tutti si sono resi conti del suo passo falso.

A Live Non è la D’Urso il mistero dell’età dell’Incorvaia è diventato argomento di discussione con la influencer che ironizzando ha detto: “come diceva mia zia, dopo i 30 anni non si dichiara più l’età”. Intanto sui social e nel web comincia a circolare la sua vera data di nascita: 10 ottobre 1980. A questo punto la Incorvaia è corsa ai ripari.

Clizia Incorvaia: “il mio agente mi faceva dichiarare quattro anni di età in meno”

Sui social Clizia Incorvaia ha preso la parola per dire la sua in merito alla questione ‘quanti anni ha Clizia Incorvaia’. ” Vi racconto questa cosa perché ho capito che bisogna giustificare ogni cosa” – esordisce così la ex modella che racconta – “la storia è questa: quando lavoravo nella moda, avendo sempre avuto questo aspetto molto infantile, non riuscivo a lavorare perché a 18 anni ne dimostravo 15. Quindi il mio agente, pur di farmi lavorare, mi faceva dichiarare quattro anni in meno, che è l’età che ho detto al Grande Fratello e che sapevano tutti quanti. E io mi vergognavo come una ladra perché facevo le pubblicità con quelli di 18 anni e a quell’età non è bello dimostrarne di meno, voi lo sapete”.

“Ho vissuto questa cosa di dimostrare meno anni come una frustrazione” – confessa la compagna di Paolo Ciavarro – “il fatto di dimostrare meno anni era un problema. Trovo paradossale che si parli di vanità. A me interessa l’anima: la mia anima sorride e si stupisce ancora come una bambina, forse per questo dimostro meno anni. Sarà quella la mia cura e il mio elisir. Trovo anche bislacco che si stia aprendo una diatriba per aver dichiarato tre anni in meno. Avevo detto 36 e invece sono 39. Tutto il resto è noia”.



