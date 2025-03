Poco prima dell’inizio dei funerali di Eleonora Giorgi, Clizia Incorvaia ha ricordato la suocera in diretta su Rai 1, in collegamento da Roma con La Volta Buona. A Caterina Balivo, Clizia ha raccontato alcuni aneddoti sul suo rapporto con l’attrice, che lei considerava molto più che una semplice suocera.

“Lei sarebbe felicissima di tutto questo amore e questo affetto. – ha esordito – Quello che mi sento di dire è che io oggi non ho perso una suocera, io ho perso la mia migliore amica, la mia confidente, complice, la mia compagna di avventure e mi dispiace di non essere riuscita a fare quel viaggio che ci eravamo promesse a New York io e lei.” ha rivelato la moglie di Paolo Ciavarro, che ha quindi ricordato come il rapporto con Eleonora sia, in realtà, iniziato ancor prima che la storia con suo figlio si consolidasse.

“Noi ci siamo scelte prima ancora che io diventassi la moglie di Paolo. – ha spiegato Clizia Incorvaia in diretta su Rai 1, aggiungendo che – Noi stavamo insieme soltanto da un mese, con Paolo, lui era ancora nella Casa del Grande Fratello e noi ci sentivamo ogni giorno. Io ed Eleonora abbiamo parlato di passioni, di amori, di libri letti, è stata una mamma, un’amica, una confidente, è stata tutto per me e mi mancherà questo.”

Eleonora Giorgi è stata anche una nonna eccezionale per i suoi figli, compresa Nina che Clizia ha avuto dal suo precedente matrimonio con Francesco Sarcina. “È stata una grande nonna con Nina primis e poi con Gabriele. Lei ha dato il senso della famiglia a tutti e due, in ogni senso. È stata una donna fantastica. – e ha concluso – A Gabriele lei ha detto ‘Nina, tu hai un grande ruolo, adesso dovrai spiegare a tuo fratello che io ho litigato con Dio, ma lui mi voleva assolutamente come suo angelo. Da oggi, per parlare con me, guarderete su'”.