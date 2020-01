Clizia Incorvaia saluta la figlia Nina/ Paura prima del Grande Fratello “È difficile”

Manca ormai pochissimo alla partenza della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Mercoledì 8 gennaio una parte dei concorrenti farà già il suo ingresso nella Casa di Canale 5 e tra questi ci sarà anche Clizia Incorvaia. L’influencer si prepara a lasciare cari e amici per tutto il tempo che il pubblico vorrà vederla nel reality ma è proprio questo l’aspetto che sembra metterla più in crisi. Su Instagram la Incorvaia ha postato nelle ultime ore uno scatto con il quale saluta sua figlia Nina, avuta dalla relazione con Francesco Sarcina. Accanto alla foto che le immortala, Clizia ammette le sue difficoltà nel salutarla: “La prova più difficile, l’unica che temo, è quella di separarmi da te. – scrive – Ciò che diranno non mi toccherà. Come andrà non mi spaventa, perché la vita mi ha già dato la vittoria più preziosa: te, angelo mio”.

Clizia Incorvaia preoccupata prima del Grande Fratello Vip

Clizia Incorvaia si prepara dunque a fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip ma non senza qualche preoccupazione. L’ex di Francesco Sarcina ha vissuto negli ultimi mesi un periodo davvero complesso che l’ha vista al centro di molte polemiche. Attacchi che potrebbero tornare a toccarla anche nel corso di questa avventura. In attesa di scoprire cosa le riserverà questa nuova esperienza televisiva, la preoccupazione di Clizia rimane però la lontananza da sua figlia Nina. Solo poco prima dello scatto con sua figlia, proprio la Incorvaia con un altro post ha ammesso di essere “Pronta a mettermi a nudo, Grande Fratello Vip sto arrivando”.





