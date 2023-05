Clizia Incorvaia, shooting fotografico tra i rifiuti di Roma/ È polemica sul web

Clizia Incorvaia e il servizio fotografico tra i rifiuti

Clizia Incorvaia, dopo aver vissuto per diversi anni, si è trasferita a Roma per poter vivere la sua storia d’amore con Paolo Ciavarro con cui ha formato una famiglia con la nascita del piccolo Gabriele. Vivendo stabilmente nella capitale, Clizia si ritrova, come tutti i cittadini, a dover fare i conti dei problemi che presenta la grande città. Tra i problemi che Roma deve affrontare c’è quello dei rifiuti. Clizia Incorvaia ha così deciso di improvvisare uno shooting fotografico tra i rifiuti provando a catalizzare l’attenzione su tale problema. Una scelta che, però, non è stata particolarmente apprezzata dal popolo dei social.

Clizia, infatti, ha pubblicato le foto del servizio fotografico sul suo profilo Instagram scatenando la reazione dei suoi followers che hanno commentato il post non risparmiando critiche all’influencer.

Le critiche del web a Clizia Incorvaia

“ Purtroppo non è installazione artistica! E dei vecchi albori di una Roma caput mundi è rimasto ben poco“. Con queste parole Clizia Incorvaia ha pubblicato le foto scattate tra i rifiuti che hanno immediatamente attirato l’attenzione dei followers. «Questo è anche il risultato di un eccessivo acquisto dei beni di consumo e il prodotto della società contemporanea con pubblicità, testimonial ed anche influencer che invitano all’acquisto di prodotti di ultima tendenza per essere sempre alla moda. Si ha sempre il bisogno di sfoggiare l’ultimo modello di tutto o consumare cibo, oltre che per nutrimento, per togliersi ogni sfizio a tutte le ore», è la critica di un utente come fa sapere Purtroppo non è installazione artistica! E dei vecchi albori di una Roma caput mundi è rimasto ben poco“. Con queste paroleha pubblicato le foto scattate tra i rifiuti che hanno immediatamente attirato l’attenzione dei followers. «Questo è anche il risultato di un eccessivo acquisto dei beni di consumo e il prodotto della società contemporanea con pubblicità, testimonial ed anche influencer che invitano all’acquisto di prodotti di ultima tendenza per essere sempre alla moda. Si ha sempre il bisogno di sfoggiare l’ultimo modello di tutto o consumare cibo, oltre che per nutrimento, per togliersi ogni sfizio a tutte le ore», è la critica di un utente come fa sapere Leggo

A schierarsi con Clizia è la mamma che scrive: “Purtroppo sono ormai anni che la nostra capitale annaspa”. Stesso pensiero anche di Eleonora Giorgi: “Mamma mia… viviamo in un disastro”.

