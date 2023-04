CLIZIA INCORVAIA, SORPRESA ALLA SORELLA MICOL AL GF VIP/ “Sono stata egoista con te, ti ho conosciuta tardi”

Momenti emozionanti per Micol Incorvaia nel corso della finalissima del Grande Fratello Vip. Tante le sorprese per lei, a partire dall’incontro con la sorella Clizia. “Siamo veramente orgogliosi del percorso che hai fatto, hai vissuto questa esperienza in maniera eccelsa”, esordisce Clizia rivedendo la sorella minore.

Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 3 aprile 2023: le cinquine

Clizia apre il suo cuore alla sorella, facendo anche delle ammissioni importanti: “Ho imparato tanto da te, sei davvero la nostra piccola, grande guerriera. – e continua – Noi ci siamo conosciute da adulte, io avevo 18 anni quando lei era ancora piccola. Io non la consideravo neppure, perché sono partita per Milano e tornavo poco, sono stata anche un po’ egoista con te, mi dispiace”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Alberto Brambilla: "Spesa assistenziale va tagliata"/ "C'è un esercito di manodopera"

Clizia e Micol Incorvaia: sorelle legate dall’affetto e dal GF Vip

Il GF Vip ha insegnato negli anni come spesso possa essere un’esperienza tramandata tra componenti della stessa famiglia; una sorta di passaggio di testimone tra fratelli, genitori e fidanzati al seguito. Un esempio dell’attuale edizione è Micol Incorvaia, finalista del Grande Fratello 2023 dopo che già sua sorella – Clizia Incorvaia – aveva avuto l’onore di varcare la porta rossa come concorrente di una delle passate edizioni.

Se per Clizia Incorvaia l’esperienza al GF Vip non fu proprio fruttuosa – complice la squalifica ed esclusione immediata – per Micol le cose sono andate decisamente molto meglio. Quest’ultima è riuscita a raggiungere la finale del reality condotto da Alfonso Signorini e questa sera avrà la possibilità di mettere in gioco le ultime carte per raggiungere il possibile trionfo finale. Proprio in vista dell’ultimo atto, per Micol Incorvaia potrebbero essere pronte alcune sorprese, tra cui proprio sua sorella Clizia. Quest’ultima potrebbe arrivare in Casa per un messaggio di supporto e affetto prima di conoscere l’ultimo verdetto del GF Vip 2023.

AstraZeneca e il nodo finanziamenti/ La Verità: "30mln per Università ed editori..."

Clizia Incorvaia, l’ultimo giudizio social sul GF Vip: “Grande festa per Micol comunque vada…”

L’ipotetica sorpresa di Clizia per sua sorella Micol Incorvaia al GF Vip sarebbe un evento atteso non solo per l’aspetto emozionale della protagonista, ma anche per alcune dinamiche che hanno fatto eco agli accadimenti nella casa. L’influencer infatti, seppur dall’esterno, in virtù del grande rapporto con sua sorella Micol non si è mai frenata nel dispensare giudizi e attacchi nei confronti di altri concorrenti; spesso motivati da conflitti anche piuttosto burrascosi.

Proprio qualche ora fa, Clizia Incorvaia ha scelto il proprio account Instagram per lanciare l’ultimo messaggio sul GF Vip e su sua sorella Micol. “Stanca dopo sei mesi di Grande Fratello, quasi come se l’avessi fatto io: noi che viviamo il programma dall’esterno spesso siamo presi dalle emozioni…“. Inizia così il giudizio sul reality da parte dell’influencer, ormai prossimo alla conclusione, che poi aggiunge: “Ci sono moltissimi hater che offendono e magari si teme sempre che chi non è abituato ad essere così al centro dell’attenzione ne possa risentire negativamente”. A prescindere dal risultato che raggiungerà Micol Incorvaia, sua sorella Clizia ha però annunciato una grande festa: “Ci raggiungerà tutta la famiglia sicula perchè vogliamo festeggiare il suo rientro a casa, comunque vada…”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA