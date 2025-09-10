Clizia Incorvaia, ospite oggi a La Volta Buona, si è raccontata nel ruolo di mamma e nel merito dello scontro legale con l’ex marito Francesco Sarcina.

Clizia Incorvaia: “Educo i miei figli all’amore”

La commozione è coinvolgente quando scorrono le immagini della compianta e amata Eleonora Giorgi; la puntata odierna de La Volta Buona ha accolto in studio Clizia Incorvaia, nuora dell’attrice passata a miglior vita negli scorsi mesi e che con lei vantava un rapporto d’amore puro. L’intervista parte dalla sua crescita personale, da come sia riuscita a cambiare nel tempo anche grazie al suo lavoro sui social: “Ero una bambina timida, fino al liceo piangevo ogni giorno a scuola; oggi mi sento meno fragile rispetto a ciò che sono stata, però non so se sono coraggiosa”. Uno sguardo anche alla maternità: “Come mamma come sono? Non so darmi un’etichetta ma posso dire che educo i miei figli all’amore”.

La famiglia si è allargata con l’arrivo di Gabriele, nato dalla relazione con Paolo Ciavarro; qualche anno prima Clizia Incorvaia aveva già dato alla luce la sua prima figlia, Nina, nata dal rapporto con l’ex marito Francesco Sarcina: “Il loro rapporto? Lei è una bambina molto matura, molto responsabile: lo ama tantissimo. Adesso ha 10 anni, è molto legata a lui, non fa altro che dirgli ti amo. Questa cosa è una carezza al cuore…”. L’influencer ha poi aggiunto: “Vuol dire che ho fatto un buon lavoro; la mia analista mi dice di ripetermi che sono una brava mamma. All’inizio non riuscivo, ora sì!”.

Clizia Incorvaia a La Volta Buona: “Non voglio escludere mia figlia Mia dalla mia vita e dal mio lavoro…”

Parlando dei figli, Caterina Balivo ha incalzato Clizia Incorvaia – sempre a La Volta Buona – a proposito della diatriba legale con l’ex marito Francesco Sarcina a proposito dell’esposizione sui social della figlia avuta insieme, Nina. “Allora, ho già risposto nelle sedi opportune e poi c’è un rinvio a giudizio quindi dovremo tornare in tribunale. Sono caduta un po’ dal pero perchè l’ho sempre pubblicata anche quando stavo con lui, selfie di famiglia, in maniera tranquilla”. L’influencer ha dunque spiegato: “Ho iniziato come mamma influencer, fu lui a spingermi verso la mia prima agenzia; quindi, in realtà, era un processo naturale…”.

Non si scompone Clizia Incorvaia e con grande naturalezza e onestà ha raccontato il suo punto di vista sulla questione, sottolineando anche di non aver avuto alcun preavviso: “Ho appreso la notizia come tutti, dalla stampa… I giornalisti a volte capiscono male, non c’è alcun accordo scritto che io non ho rispettato a proposito del non pubblicare nostra figlia sui social”. Concludendo il suo discorso a La Volta Buona ha poi aggiunto: “Io nasco come personaggio social, non ho mai ostentato; non voglio escludere mia figlia e non voglio che pensi che ci siano figli di serie A e figli di serie B. Faccio tutto in maniera libera, mia suocera Eleonora Giorgi me l’ha insegnato… Per me è così, non ci vedo nulla di male e di sbagliato”.