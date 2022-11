Clizia Incorvaia torna al GF Vip/ Sorpresa alla sorella Micol e scontro con Patrizia Rossetti e Wilma Goich

Clizia Incorvaia entrerà nella Casa del GF Vip: sorpresa alla sorella Micol

Stando alle anticipazioni lanciate da Alfonso Signorini, Clizia Incorvaia tornerà nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. La puntata di stasera al GF Vip riserverà molte soprese, tra cui il ritorno di una nota ex concorrente del reality show che l’ha già vista protagonista qualche anno fa.

Clizia Incorvaia tornerà al GF Vip per regalare parole di conforto e supporto nei confronti di Micol Incorvaia, al centro di numerosi attacchi da parte delle altre inquiline. Giorni fa, l’ex gieffina aveva difeso sua sorella minore con un video sui social: “Voglio dire una cosa importante, al di la che un personaggio o persona, del fatto che mia sorella possa piacere o meno, io credo che nessun essere umano è legittimato a screditare quella persona, a parlarne male dietro le spalle e dirle le cose più brutte. Sei una merda, mi fai vomitare, fai cagare, se fossi un uomo non la guarderei mai. Queste donne, tranne Giaele, ma tutte le altre dalla più giovane alla più grande, hanno parlato in maniera terrificante nei confronti di questa ragazza, che è di mia sorella”.

Micol Incorvaia insultata dalle altre inquiline al GF Vip: il web insorge

In questi ultimi giorni Patrizia Rossetti, Wilma Goich e Oriana Marzoli sono finite al centro delle polemiche per aver insultato pesantemente Micol Incorvaia. A fare scalpore sono state le parole della conduttrice che ha dichiarato: “Scusate pettegolezzo: quanto ca**o beve quella ragazzina? Continua a chiedere un’altra bottiglia di vino”.

Al discorso di Patrizia si aggiunge Wilma Goich, con una dichiarazione agghiacciante: “Fossi un uomo sarebbe l’ultima persona che guarderei”. Per concludere interviene anche Oriana Marzoli che ad Edoardo Donnamaria dichiara: “Non so come hai fatto a stare con quella (Micol) ha tutti i capelli sporchi fa schifo”. Il comportamento delle gieffine ha inorridito il web che non ha gradito espressioni così colorite e brutali nei confronti di Micol Incorvaia. Cosa succederà stasera? È certo che Clizia tornerà anche per affrontare le donne che hanno accusato con parole anche pesanti sua sorella nella Casa.

