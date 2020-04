Clizia Incorvaia “ultimatum” a Paolo Ciavarro/ “Dopo il GF Vip dovrà chiamarmi e..”

Clizia Incorvaia è pronta a riabbracciare Paolo Ciavarro che, mercoledì 8 aprile, giorno della finalissima del Grande Fratello Vip 2020, lascerà definitivamente la casa. Consapevole di non poterlo rivedere presto a causa dell’emergenza coronavirus che sta limitando gli spostamenti degli italiani, Clizia è pronta ad aspettare ancora qualche settimana prima di potersi tuffare nuovamente tra le braccia del figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro che l’ha conquistata durante le settimane di convinvenza nella Casa. “Mi chiamerà lui, dovrà chiamare lui. Adesso toccherà a lui chiamarmi. Aspetto una sua telefonata, il numero di telefono lo deve trovare“, ha spiegato durante un’intervista social rilasciata al settimanale Chi. “Per noi è nata una cosa molto importante. Ogni giorno ho comunicato con lui e lui ha comunicato con me. Lui poi troverà tutto quello che io ho condiviso su Instagram. Sembriamo Renzo e Lucia, adesso noi siamo la loro versione 2.0 con il virus di mezzo. L’amore trionfa e a tutto si troverà una soluzione”, ha aggiunto.

CLIZIA INCORVAIA: “PAOLO CIAVARRO DEVE VINCERE”

Clizia Incorvaia tifa per Paolo Ciavarro e spera che sia davvero lui il vincitore del Grande Fratello Vip 2020. Per l’ex moglie di Francesco Sarcina, Ciavarro ha fatto il percorso più vero e sincero all’interno della Casa tirando fuori anche le sue debolezze. “Paolo deve vincere? Assolutamente sì, ma non perché sia il mio uomo. È l’unica persona priva di maschera lì dentro. Sono tutti giocatori, hanno fatto tutti altri reality. Oggi c’è un tripudio di tronisti, tatuati, gente che sbaglia i congiuntivi. Ci vuole un ragazzo come Paolo. La tv è piena di personaggi trash” ha spiegato la Incorvaia che, invece, boccia gli altri finalisti. Secondo Clizia, infatti, le persone che sono rimaste nella Casa non sarebbero quelle che avrebbero davvero meritato la finale. Paolo, dunque, sarà davvero il vincitore del Grande Fratello Vip 2020?



© RIPRODUZIONE RISERVATA