Clizia Incorvaia, vacanza da “mamma single”/ “Ecco come cambia la vita con i figli”

Clizia Incorvaia in vacanza senza Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia, il prossimo ottobre, sposerà Paolo Ciavarro, l’uomo con cui ha costruito una famiglia mettendo al mondo il figlio Gabriele. Un amore nato nella casa del Grande Fratello Vip e che sarà coronato dal matrimonio. Immersa nei preparativi, la Incorvaia ha deciso di concedersi una vacanza con i figli condividendo qualche momento sui social e mostrando com’è cambiata la sua vita da quando è diventata mamma. Clizia, prima di avere il secondogenito Gabriele, era diventata mamma di Nina, nata dal matrimonio finito con Francesco Sarcina.

Mamma presente e attenta, la Incorvaia condivide tantissimo della sua vita da mamma e durante la sua vacanza in montagna, oltre a mostrarsi intenta a sciare o a trascorrere delle giornate al caldo con il figlio Gabriele, ha raccontato anche come cambia la vita da single a mamma.

Clizia Incorvaia svela come cambia la vita da single a mamma

Con l’arrivo dei figli, la vita inevitabilmente cambia. Lo sa bene Clizia Incorvaia che, pur non rinunciando a concedersi dei momenti di relax per se stessa, cerca di trascorrere la maggior parte del tempo con loro, portandoli anche in vacanza. Con dei bambini, tuttavia, anche la vita in vacanza cambia come mostra lei stessa. In una storia pubblicata su Instagram, infatti, la Incorvaia mostra come cambia la vita da single a mamma.

Se da single, era solita trascorrere le sue giornate anche in discoteca per divertirsi, da mamma, la discoteca la guarda dall’alto. «Ecco come cambia la vita da single a mamma… Io che guardo da fuori la disco», aggiungendo qualche emoticon con le faccine che ridono.











