Clizia Incorvaia “Violenze da Francesco Sarcina”/ Barbara D’Urso: ”Sono scioccata…”

Clizia Incorvaia spiazza Barbara d’Urso con dichiarazioni choc sul suo matrimonio con Francesco Sarcina delle Vibrazioni. «Attenzione a quello che dici, perché dici cose forti…», è arrivata a dire la conduttrice. La sua ospite ha raccontato di essere stata vittima di «violenza psicologica» da parte del marito che voleva sapere se avesse avuto altre relazioni nel periodo in cui si erano separati. «Quella sera mi fece violenza, otto ore di interrogatorio. Mi ha spaccato anche un telefonino». Così Clizia Incorvaia ha cominciato a svelare “l’incubo” vissuto nei due anni di matrimonio con Francesco Sarcina. «Io ho subito due anni che non augurerei a nessuna donna, sono stati i due anni più brutti della mia vita. Sono stata danneggiata dal punto di vista psicologico, morale, della femminilità e della sessualità». Ha spiegato di aver cresciuto da sola la figlia Nina, «come una ragazza madre», perché lui era sempre fuori, ogni sera. «Non rispettava il mio lavoro e lo denigrava, additandomi come una persona superficiale perché lavoro nella moda».

CLIZIA INCORVAIA SPIAZZA BARBARA D’URSO: ”SONO SCIOCCATA”

Sono tanti gli aneddoti choc raccontati da Clizia Incorvaia nell’intervista a “Live Non è la D’Urso”. Ad esempio, il frontman delle Vibrazioni non voleva sua moglie agli eventi. «Diceva che avrei tolto attenzione al gruppo, quindi non potevo uscire con loro». Ma le arrivavano segnalazioni di fan che erano state con lui. Inoltre, ha trovato delle chat su Facebook: «Mandava messaggi a miliardi di ragazze chiedendo materiale pornografico in cambio». Stupita Barbara d’Urso durante il racconto della sua ospite: «No vabbè, Clizia, stai dicendo delle cose per le quali non ero preparata. Non ero pronta a queste cose che stai dicendo. Ti assumi la responsabilità, stai dicendo una roba bruttissima». E poi le ha chiesto: «Stai dicendo che Francesco faceva le cose pornografiche su Facebook?». E di fronte alla conferma di Clizia Incorvaia resta basita: «Cioè io…», riesce solo a dire. Poi va oltre e prosegue con il racconto della loro crisi. «Comprendi che sono abbastanza shoccata perché non mi aspettavo un raccolto del genere…».

© RIPRODUZIONE RISERVATA