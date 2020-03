Clizia Incorvaia Vs Grazia Sepe, amante di Francesco Sarcina/ “Sei una delle tante!”

Dopo la politica e l’emergenza Coronavirus, a Live Non è la d’Urso c’è tempo di parlare anche di gossip e finalmente torna protagonista Clizia Incorvaia. Dopo tanti slittamenti e no all’intervento nel programma di Barbara d’Urso, alla fine l’influencer siciliana ieri è apparsa in split in onda in diretta da Porto Empodocle per lo scontro dell’anno ovvero quello in cui l’abbiamo vista al cospetto della presunta amante di Francesco Sarcina o come preferisce dire la Incorvaia “una delle tante”. A quanto pare la dolce siciliana ieri sera ha tirato fuori nuovamente il suo vero carattere, quello che la mostra combattiva e feroce nelle cose in cui crede e al grido di “non ho paura di guardare i mostri del passato”, ha deciso di parlare e rispondere a Grazia Sepe, una ragazza che ha raccontato di essere la “compagna” di Francesco Sarcina per ben quattro anni fino alla fine di gennaio scorso ma precisando: “Io non sono mai stata l’amante di Francesco Sarcina, noi avevamo una relazione e lui mi ha sempre trattata come fossi la sua donna. Io sono stata per quattro anni con tuo marito e tu non te ne sei mai accorta”.

CLIZIA INCORVAIA CONTRO GRAZIA SEPE

A questo punto Clizia Incorvaia perde la testa parlando di una serie di chat di cui è entrata in possesso e in cui si evince il contrario ovvero il fatto che lei è solo una delle amanti di Francesco Sarcina, una delle tante: “Perchè io in quel momento stavo badando a mia figlia… E’ vero tu non si l’amante del mio ex marito, sei una delle tante che lui aveva”. Barbara d’Urso poi interviene nella discussione incalzando proprio la Sepe facendole notare che lei sapeva che era un uomo sposato e la sua risposta è stata: “Lui mi ha sempre detto che era separato in casa e che il matrimonio era solo per gossip… ci siamo lasciati perché dopo quattro anni io volevo di più e questo non è successo. Io sono stata illusa, lui aveva perfino parlato con mia madre”. Clizia Incorvaia però è convinta che la sua “rivale” abbia avuto quello che voleva, i suoi dieci minuti di popolarità.

Ecco uno dei video del momento:

“Sei una delle tante”

Clizia Incorvaia contro l’amante del suo ex marito che l’ha attaccata a Live #noneladurso pic.twitter.com/jB6NbbrGfD — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 29, 2020





