Clizia Incorvaia Vs Luxuria e Costantino della Gherardesca/ “Con Ciavarro tutto vero”

Clizia Incorvaia è tornata a Live Non è la d’Urso insieme al suo Paolo Ciavarro. I due non hanno ancora avuto modo di bere la famosa birra a Fregene a causa della quarantena forzata ma rimane il fatto che la loro storia d’amore è ancora molto solida e i fan li apprezzano e continuano a seguirli nonostante gli ultimi pettegolezzi che circolano in rete. In un primo momento si è parlato di crisi, in seguito, di una voglia di business, almeno da parte di Clizia Incorvaia. In molti non la trovano vera e sono sicuri che, appena fiutato il possibile successo della sua liason con Paolo Ciavarro, ha voluto cavalcare l’onda e, appena ne avrà l’occasione si tirerà indietro, sarà davvero così? Anche ieri sera a Live non è la d’Urso i due sono finiti sotto accusa da Vladimir Luxuria e Costantino della Gherardesca. Proprio quest’ultimo rivolgendosi a Paolo Ciavarro ha rilanciato: “Devi stare attento!…Diciamolo, Clizia hai la mia stessa età!”.

CLIZIA INCORVAIA CONTRO TUTTI PER DIFENDERE IL SUO AMORE PER PAOLO CIAVARRO

Inutile dire che Clizia Incorvaia ha subito risposto a tono stanca di tutte le ultime polemiche ribadendo il fatto che non si sarebbe lasciare andare così se non ci fosse qualcosa di vero e autentico non dopo tutto quello che è successo e non perché ha una bimba da proteggere: “Non mi sarei mai lasciata andare a qualcosa di speciale anche con la situazione particolare che ho, anche con una figlia sulle spalle. Il mio cuore è ripreso a battere…Esistono le coppie assortite di età, a livello mentale e dell’anima non si vede neanche la differenza”. Anche a Luxuria che ha chiesto a Paolo Ciavarro se crede davvero ai sentimenti di Clizia, lui ha risposto positivamente pronto a smentire tutti. Sarà così?



