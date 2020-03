Clizia Incorvaia vuole lasciare Paolo Ciavarro?/ L’indizio allarma, lei chiarisce

È servita una foto per allarmare i fan di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Nelle ultime ore i sostenitori della coppia hanno temuto che la bella influencer volesse chiudere la storia con Paolo. Allarme nato dal fatto che Clizia ha mostrato su Instagram di essere intenta a leggere un libro intitolato ‘Come liberarsi del proprio principe azzurro’. Tanti hanno allora iniziato a commentare, temendo che questo fosse un indizio verso la rottura con Paolo che ha infatti sempre definito “un principe azzurro”. Di fronte alle preoccupazioni del web, la Incorvaia è però intervenuta, smentendo ogni allarme. “Ragazze non vi spaventate, – ha scritto – io non voglio liberarmi del mio principe, ma del principe azzurro che c’è dentro di noi…”. Allarme, dunque, rientrato del tutto: Clizia non solo non vuole lasciare Paolo ma è anche innamoratissima di lui.

Clizia Incorvaia non vuole lasciare Paolo Ciavarro: “Non vivo senza lui!”

Lo confermano le dichiarazioni rilasciate ultimamente al settimanale DiPiù. Qui Clizia Incorvaia ha infatti ammesso: “La mia vita non ha più un senso senza lui”. Per non parlare delle dediche d’amore social che ogni giorno posta su Instagram. In una delle ultime ha infatti scritto: “La felicità cercatela tutti i giorni continuamente. Anzi chiunque mi ascolti ora si metta in cerca della FELICITÀ perché é proprio lì e ce l’han data a tutti… e anche se lei qualche giorno si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo dimenticare mai di lei neanche l’ultimo giorno della nostra vita…”. Intanto, nella Casa del Grande Fratello Vip, anche Paolo Ciavarro continua a pensarla costantemente e mandarle parole dolci.



© RIPRODUZIONE RISERVATA