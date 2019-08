Clizia Incorvaia:”Sì, io e Scamarcio ci siamo baciati”/ “Sarcina? Colpa sua se…”

Ci sono tutti gli elementi per un romanzo appassionante nel triangolo che ha visto protagonisti Francesco Sarcina, Clizia Incorvaia e Riccardo Scamarcio. Tutto è iniziato con l’accusa del cantante de “Le Vibrazioni”, che a mezzo stampa ha detto di essere stato tradito due volte: la prima dall’ex moglie, la seconda dall’attore, fino a qualche tempo fa suo migliore amico. Tra i due ci sarebbe stato qualcosa durante un periodo di crisi della coppia, ma non si sarebbe andati oltre un bacio. Parola di Clizia che, come riportato dal settimanale Dipiù, ha dichiarato:”Con Scamarcio c’è stato qualcosa. Era dicembre, Francesco e io eravamo nel pieno della crisi. Ho incontrato Scamarcio a casa sua. C’è stato un bacio, sì, ci siamo baciati. Ma poi ci siamo subito pentiti. Non siamo andati a letto e, poi, nessuno voleva stare con l’altro”.

Clizia Incorvaia a Scamarcio: “Prenditi le tue responsabilità”

Ed è proprio a Riccardo Scamarcio che Clizia Incorvaia rivolge un appello:”Prenditi le tue responsabilità”, contestando di fatto l’atteggiamento dell’attore, che ad eccezione di uno sfogo ad un amico in cui ha accusato la donna di aver distrutto un’amicizia per una storia di passione che non si è mai consumata, si è poi rifugiato nel silenzio. Clizia Incorvaia, però, ha puntato il dito anche contro il proprio ex, quel Francesco Sarcina che a suo dire non ha avuto nei suoi confronti un comportamento cavalleresco:”Lui praticamente ha voluto farmi passare per una ‘poco di buono’, ma non è così…”. Poi la stoccata finale:”Ho capito che è inutile ingoiare rospi per un uomo che non si trasformerà mai in un principe”. Infine una constatazione, che non cela una venatura amara:”Questa storia, nel dolore, mi ha fatto crescere”.

