“C*lo di Ornella Muti fa più like di bambino che muore”/ Naike Rivelli provoca fan…

“Il c*lo di Ornella Muti” sbattuto sui social ma non da un hacker che è riuscito ad entrare nel suo telefono hackerando i suoi scatti privati ma per via della figlia Naike Rivelli che da sempre provoca il pubblico che la segue e non solo. Questa volta a scuotere tutti ci ha pensato proprio l’ennesima foto di nudo ma che non vede protagonista lei bensì sua madre per la quale il tempo sembra davvero essersi fermato. L’attrice appare sul letto con i suoi cani sullo sfondo e con dei libri e quaderni alle spalle, forse proprio in quel momento ha deciso di fare una pausa da quello che era il suo studio e lanciarsi in un po’ di stretching che la figlia ha saputo cogliere al volo sottolineando la sua età (9 marzo abbia compiuto 65 anni) e tessendone le lodi. A quanto pare, però, il suo intento era un altro, ovvero dimostrare come, nonostante le critiche, sono sempre alcune foto che raccolgono i like a discapito di altre.

NAIKE RIVELLI LANCIA IL “C*LO DI ORNELLA MUTI”

In particolare, Naike Rivelli scrive: “Spesso vengo criticata per i miei post. Vengono fatti dei giudizi pesanti sulla mia persona, mi vengono fatte morali, mi vengono dati insegnamenti, insulti e commenti di ogni genere. Ora, faccio una domanda a tutti voi che mi sta molto a cuore.. com’è possibile che un cu*o, anche se davvero spettacolare, e anche se di Ornella Muti possa ricevere più Like e visualizzazioni di un post di un bimbo che muore di fame? Forse perché del bimbo non frega molto a nessuno…Bisogna dedurre che alla fine dei conti è sempre un pelo di fic.. scusa, un culo scoperto, ciò che piace più di ogni altra cosa”. Ma siamo davvero sicuri che adesso le persone si fermeranno a leggere il suo posto e non pensare solo al contenuto della foto?

Ecco di seguito il suo post:





