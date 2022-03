Cloè D’Arcangelo, chi è l’amica di Estefania Bernal?/ Sguardo penetrante e foto sexy

Tutti pazzi per Cloè D’Arcangelo, amica della naufraga Estefania Bernal, una bellezza tutta italiana dallo sguardo profondo e penetrante. I suoi scatti postati su Instagram sono una collezione di sensualità e stile, tra foto in riva al mare e in paesaggi suggestivi. Ma chi è esattamente questa giovane ragazza da sessanta mila follower su Instagram? Da quanto si evince dal suo profilo ufficiale, sappiamo che è una modella milanese, appassionata di moda, boxe e serie tv. Come dicevamo, i suoi scatti sono molto apprezzati dai fan, che hanno “scoperto” un altro legame d’amicizia che riguarda Cloè ed un’altra bellezza molto amata dal pubblico: la classe 96 Sara Croce.

Cloè D’Arcangelo, amica di Estefania Berlan e non solo: scatti esplosivi su Instagram insieme a Sara Croce

Un paio d’anni fa, in pieno periodo di restrizioni anti-covid, la bella Cloè D’Arcangelo era stata intercettata insieme a Sara Croce, la Bonas di Avanti un Altro. Quest’ultima sul proprio profilo Instagram aveva scritto un messaggio dolcissimo alla sua amica del cuore Cloè, definendola la sua congiunta. Le due showgirl hanno molto in comune, a cominciare dagli apprezzamenti del pubblico che nei commenti non fanno altro che esaltare le loro doti fisiche.

