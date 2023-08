Clona voce fidanzato con l’AI per scoprire se l’ha tradita/ Video, la chiamata all’amico e…

L’intelligenza artificiale è divenuta sempre più di uso comune negli ultimi mesi e proprio grazie all’AI una ragazza è riuscita a scoprire il tradimento del suo fidanzato, mostrando poi il tutto attraverso un video pubblicato su TikTok che come ipotizzabile ha fatto il giro del mondo, arrivando anche in Italia. La vicenda, riportata dal sito de Il Fatto Quotidiano, ha come protagonista la 22enne Mia Dio, una ragazza che vive a Miami, in Florida (Stati Uniti), che per capire una volta per tutte se il suo ragazzo la stesse tradendo ha utilizzato un trucchetto tech, leggasi clonare la voce dello stesso. “Ho intenzione di clonare la voce del mio ragazzo – racconta la 22enne Mia Dio in video – e chiamerò il suo migliore amico, e capire se mi ha mentito su quello che stava facendo ieri sera”.

Quindi la giovane di Miami ha spiegato, parlando con i suoi follower: “Ho aperto un software di clonazione vocale e ho importato i messaggi vocali lasciati dal mio ragazzo…”. Tutto molto semplice visto che a quel punto la giovane ha inserito uno script, ovvero una “trascrizione” di ciò che la voce clonata tramite intelligenza artificiale doveva chiedere all’amico, per poi avviare la telefonata. Per rendere il tutto più credibile ha fatto la chiamata tramite l’iPad del fidanzato che evidentemente sapeva sbloccare venendo a conoscenza del codice da inserire come password.

CLONA VOCE FIDANZATO PER SCOPRIRE TRADIMENTO, LA REPLICA DELL’AMICO

Una volta avviata la conversazione ha fatto la scoperta choc: “Amico, ti sei fatto una c**zo di faccia di m***a da McDensen ieri sera – ha raccontato l’amico del fidanzato traditore, credendo di parlare con lo stesso – e poi hai limonato con lei davanti a tutti“.

Una clip che, come detto sopra, è divenuta virale in breve tempo totalizzando quasi 3 milioni di visualizzazioni su TikTok ma soprattutto migliaia di commenti. Un utente ad esempio ha scritto: “Ma questa è geniale“, ma anche: “Ragazza sei intelligente, meriti di meglio”, e ancora: “Ho bisogno di sapere se questo era uno scherzo o no, perché sto andando fuori di testa”. C’è chi infine ironizza che anche il miglior amico sia in realtà un clone: “E anche il migliore amico è un clone dell’intelligenza artificiale”.

