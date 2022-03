Clotilde Courau, moglie di Emanuele Filiberto/ Nessuna crisi: “lo amo profondamente”

Clotilde Courau è la moglie di Emanuele Filiberto: dopo quasi vent’anni d’amore e matrimonio la coppia è in crisi? Da settimane si rincorrono voci di una possibile crisi tra il principe di Savoia e l’attrice francese che ha deciso di rilasciare delle dichiarazioni rompendo così il silenzio che aleggiava intorno alla sua vita privata. Se Emanuele Filiberto di Savoia ha preferito mantenere il maggior riserbo sulla sua vita privata e sentimentale, l’attrice dalle pagine del settimanale Oggi ha pensato bene di esporsi dichiarazione: ” con Emanuele siamo diversi profondamente, ma allo stesso tempo siamo sinceramente uniti. Abbiamo due figlie stupende e siamo una famiglia. Aiutarle a costruire un futuro è importantissimo per noi due. La vita non è una favola, ma una lotta”.

Le parole dell’attrice lasciano intendere che tra i due proceda tutto bene. Nessuna crisi o rottura in arrivo, sicuramente in un rapporto di coppia sono tante le difficoltà e i problemi, ma se c’è l’amore è tutto superabile. “Chi come noi vive nella realtà lo sa molto bene…” – ha poi aggiunto Clotilde – “l’amore in fondo è un continuo costruire attraverso il dialogo aperto, l’empatia, il dedicarsi reciprocamente, anche attraverso le differenze… Amo profondamente Emanuele e questo sarà per la vita!”.

Clotilde Courau: “Emanuele Filiberto? Sarà per la vita”

Nessuna crisi tra Emanuele Filiberto e Clotilde Courau. La coppia dopo quasi vent’anni di matrimonio e due figlie è ancora innamorata. Le voci di una presunta rottura sono state smentite dall’attrice francese che ha sposato il principe di Savoia il 25 settembre 2003 a Roma, nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Dal loro amore sono nate due splendide figlie: Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria, principessa di Carignano, marchesa d’Invrea, e Luisa Giovanna Agata Gavina Bianca Maria, principessa di Chieri, contessa di Salemi.

La coppia vive felicemente a Montecarlo, nel principato di Monaco, con parentesi ad Umbertide, in provincia di Perugia. La Courau non è solo una mamma e moglie, ma anche un’attrice e regista. “Ho appena terminato di girare La cour, Il cortile, è diretto da una giovane regista francese, Hafsia Herzi” – ha detto al settimanale Oggi precisando – “amo anche il teatro e da 11 anni salgo sul palcoscenico per raccontare Edith Piaf”.



