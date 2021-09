Clotilde Courau, moglie Emanuele Filiberto di Savoia/ “Ci amiamo, ma la vita…”

Clotilde Courau, la moglie di Emanuele Filiberto, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, parla del rapporto con il marito rispondendo alle voci di crisi. «Con Emanuele siamo diversi profondamente, ma allo stesso tempo siamo sinceramente uniti. Abbiamo due figlie stupende e siamo una famiglia. Aiutarle a costruire un futuro è importantissimo per noi due. La vita non è una favola, ma una lotta. E chi come noi vive nella realtà lo sa molto bene”, scrive la moglie di Emanuele Filiberto.

Sposati dal 2003, Clotilde Courau ed Emanuele Filiberto hanno costruito insieme una splendida famiglia. Nonostante stiano insieme da anni, è consapevole di dover costruire un rapporto giorno dopo giorno. “L’amore in fondo è un continuo costruire attraverso il dialogo aperto, l’empatia, il dedicarsi reciprocamente, anche attraverso le differenze… Amo profondamente Emanuele e questo sarà per la vita!”, aggiunge.

Clotilde Courau: “Amo profondamente Emanuele Filiberto di Savoia”

Clotilde Courau ed Emanuele Filiberto hanno scelto di vivere la propria storia d’amore lontano dalle luci dei riflettori proteggendo la propria vita privata e quella delle figlie. Nonostante i rumors, la coppia si ama profondamente così come conferma la stessa Clotilde.

“Amo profondamente Emanuele e questo sarà per la vita”, ha raccontato Clotilde ad Oggi in occasione della Mostra del Cinema di Venezia dove ha ritirato il Premio Kineo come miglior attrice non protagonista per il film Il cattivo poeta. Con poche parole, la moglie di Emanuele Filiberto spegne i rumors sul suo matrimonio che va avanti da anni.

