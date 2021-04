Clotilde Courau, moglie Emanuele Filiberto/ Lei: “mai amato gli uomini ricchi, ma…”

Clotilde Courau è la moglie di Emanuele Filiberto di Savoia, il nipote dell’ultimo re d’Italia. Un amore importante nato tra i due, anche se la coppia da sempre ha preferito mantenere un profilo molto riservato e discreto sulla loro privata. Felicemente sposati dal 2003, la coppia non ha fatto mistero di aver vissuto dei momenti di alti e bassi, ma il loro amore, grazie anche a quello per le loro due splendide figlie, ha sempre avuto la meglio. A distanza di diciotto anni, infatti, la coppia è più unita che mai nonostante la distanza: lui, infatti, vive tra Montecarlo e il mondo, mentre l’attrice è di base a Parigi. “Tra noi c’è un’amicizia fortissima, c’è complicità. E un desiderio fortissimo di verità. Tutto questo, insieme, è il nostro amore” – ha raccontato l’attrice. Il loro primo incontro è avvenuto nel 1990 durante il Festival Internazionale del Cinema di Berlino dove la Courau ha vinto il premio come migliore attrice. A presentarli è stato Alberto di Monaco, amico di entrambi. “Gareggiavano in due squadre diverse e si sono scontrati, faccia a faccia, nella gara di fioretto” – ha raccontato Emanuele Filiberto che rimane piacevolmente colpito dall’attrice al punto di chiederle di rivedersi.

Clotilde Courau: “Emanuele Filiberto di Savoia? Non avevo alcuna fiducia”

Clotilde Courau era titubante su Emanuele Filiberto di Savoia come ha raccontato in una intervista: “non avevo alcuna fiducia, non ho mai amato gli uomini ricchi e potenti. La sola nobiltà in cui credo è quella del cuore. Ma Emanuele è un uomo determinato, mi ha bombardata di telefonate”. Da el secondo incontro i due hanno cominciato a frequentarsi anche se le difficoltà non sono mancate per via delle differenze tra loro. Lei “una gauchista, anarchico-comunista” e non di sangue reale. Dettagli da non sottovalutare quando si parla di una dinastia, ma l’amore di Emanuele Filiberto è più forte di ogni cosa. “Non ha sangue blu, ma la sua anima è nobile. Questo è il titolo più bello che possa indossare”, ha detto il nipote dell’ultimo re d’Italia parlando della donna della sua vita. Un amore che ha vissuto anche momenti no come ha raccontato proprio Emanuele Filiberto: “abbiamo attraversato, come tutte le coppie, alti e bassi. Ma siamo riusciti a trovare l’ascolto e un vero dialogo tra noi” che ha poi aggiunto -“l’amore deve essere per forza vicinanza? Stare insieme sempre? L’amore è pensare all’altro quando si è lontani ed essere felici quando si sta insieme”.

