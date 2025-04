Il finale di puntata de La Volta Buona ci offre qualche spoiler interessante sul prosieguo di Mare Fuori 5, il tutto dal punto di vista di una delle protagoniste indiscusse di questo quinto capitolo. A sfornare qualche piccola anticipazione sulle prossime puntate è Clotilde Esposito, alias Silvia nella serie tv di assoluto successo. Si parte da un focus sul suo personaggio per poi arrivare a dinamiche parallele: “Se ci sarà una svolta per Silvia? Stiamo cercando di far uscire la verità. Silvia sta lottando e forse ci sarà l’aiuto di qualcuno però è sostanzialmente da sola alla ricerca di questa verità, anche perchè chi potrebbe rivelare il suo alibi in realtà sceglie di non parlare”.

Clotilde Esposito – sempre nel salotto de La Volta Buona – esce un attimo da personaggio di ‘Silvia’ in Mare Fuori 5 e si racconta nella sua attitudine, offrendo però un parallelismo proprio con il suo ‘alter ego’ da copione. “Negli anni mi sono spesso paragonata a Silvia cercando di capire in cosa fossi diversa e quali sono invece i punti di contatto. Io sono una più riservata, che non ha paura di dire quello che pensa e che tiene molto ai rapporti veri”. Sugli albori della sua passione per la recitazione ha invece spiegato: “Da bambina volevo fare la veterinaria, poi a 12 anni iniziai teatro perchè ero timida; un inizio per caso, non ero ancora a conoscenza del mondo dei provini e da lì è partito tutto”.

Anticipazioni Mare Fuori 5, quale destino per l’amore tra Silvia e Lino? Clotilde Esposito a La Volta Buona: “Rapporto tossico…”

Tornando alle anticipazioni Mare Fuori 5, Clotilde Esposito – alias Silvia nella serie tv – non si è lasciata sfuggire uno spoiler concreto sul rapporto con Lino con il quale è nel pieno di una storia d’amore. Le parole sibilline hanno però offerto un indizio su quello che potrebbe essere il destino della liaison: “Il nostro è un amore tossico, un rapporto particolare: se lo lascerò? Questo non posso dirlo, però siamo due persone che sostanzialmente si sentono ancora irrisolte…”.