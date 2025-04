Gelosissima della sua privacy, Clotilde Esposito non ha mai condiviso molto la sua vita privata, tenendo all’oscuro i fan di quelle che sono le sue faccende sentimentali. Infatti, ha spiegato di aver instaurato un rapporto molto sano sui social, mostrando solo il suo lavoro e tenendo invece segreta e riservata la sua privacy. In un’intervista a Vanity Fair aveva dichiarato di non essere fidanzata, ma di aver visto che sul web di lei si dice il contrario: “Certe volte becco dei siti che dicono delle cose di me che nemmeno io sapevo, e la cosa mi diverte parecchio“, spiega l’attrice di Mare Fuori.

Nelle ultime settimane Clotilde Esposito è finita al centro delle polemiche per via del suo avvistamento con Michele Longobardi, ex tronista di Uomini e Donne che ha dovuto lasciare il programma dopo alcune segnalazioni. Ad oggi, però, non ci sono ancora conferme da parte di nessuno dei due su una possibile frequentazione o fidanzamento, quindi si suppone che Clotilde Esposito sia ancora single. Dal 2020, la bellissima attrice veste i panni di Silvia di Mare Fuori da ben cinque stagioni: “Un’avventura che dura da anni, un viaggio incredibile che mi ha dato la possibilità di crescere“, ha detto riguardo alla serie, “personalmente e artisticamente, e di scoprire rapporti umani veri”.

Clotilde Esposito: “Ecco il vero motivo per cui ho iniziato a recitare“

Dopo che Mare Fuori è diventata una serie popolare, Clotilde Esposito ha visto la sua vita completamente rivoluzionata anche sotto l’aspetto artistico. Grazie all’esperienza sul set è riuscita ad acquisire nuove consapevolezze, diventando più matura e conoscendo una nuova famiglia. Infatti, ha spiegato a Vogue che anno dopo anno le persone che lavorano con lei sono diventate un pezzo di cuore. Nessuno avrebbe mai detto che l’attrice prima di approdare nel mondo della televisione era molto timida, ma grazie all’allenamento davanti alle telecamere è riuscita a superare la timidezza: “Ho iniziato a 12 anni in teatro, e questo mi ha insegnato a mettermi in gioco“.

In alcune scene della serie tv che l’ha resa famosissima, Clotilde Esposito ha ammesso di aver pianto e di essersi commossa fino alle lacrime. Tutto è successo in sala doppiaggio, quando riguardando alcune delle sue riprese si è immersa talmente tanto da far uscire tutte le sue emozioni: “Le nostre lacrime sono vere“, ha spiegato, “sul set piangiamo molto spesso, anche quando non è scritto in sceneggiatura“.