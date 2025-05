Clotilde Esposito di Mare Fuori e Michele Longobardi di Uomini e Donne stanno insieme? Se lo domandano i tanti fan della serie e del dating show di Maria De Filippi, soprattutto dopo i tanti rumor che li hanno riguardati in quest’ultimo periodo. Indiscrezioni che avevano in qualche modo trovato forza anche nel profilo dell’esperta di gossip Deianira Marzano, mentre i diretti interessati avevano scelto la via del silenzio, di fatto alimentando le voci di un presunto flirt.

Uomini e Donne, Agnese De Pasquale dura con Sabrina/ La stoccata: "Mi ha criticata ma il problema lo ha lei"

Ora però, in una intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, ci ha pensato l’attrice a fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale, parlando appunto del suo rapporto con Michele Longobardi. “Siamo amici da quindici anni ed una volta mi ha anche fatto da Cupido”, ha detto senza troppi giri di parole Clotilde. Dunque, nessuna storia d’amore all’orizzonte ma solo una bella amicizia, di vecchia data, con il ragazzo.

Nadia Di Diodato di Uomini e Donne, rivelazione choc: "Traumatizzata per amore"/ E su Gianmarco Steri...

Clotilde Esposito fa chiarezza sul presunto flirt con Michele Longobardi: quella volta in cui fece da Cupido…

“Michele è un mio carissimo amico, se non ho mai smentito questa cosa è perché l’ho ritenuto inutile, eravamo in compagnia di altre persone. Ci vediamo spesso e ci vogliamo bene”, ha detto e ribadito ancora l’attrice di Mare Fuori, non lasciando spazio ad altre interpretazioni. Dichiarazioni inequivocabili da parte di Clotilde Esposito, che a questo punto dovrebbe essere riuscita a mettere definitivamente a tacere le voci e i chiacchiericci sul loro conto.

Il messaggio lanciato dalla Esposito è molto chiaro: l’ex tronista di Uomini e Donne è una persona a cui è molto affezionata ma non è il suo fidanzato, bensì un amico di vecchia data che in passato è stato anche un ottimo alleato, proprio perché le permise di conoscere un nuovo amore.

Gemma Galgani, ennesima delusione d'amore a Uomini e Donne/ Arcangelo 'la lascia', lei spiazza il web