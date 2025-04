Con la notorietà subentra la curiosità degli appassionati; Clotilde Esposito lo aveva certamente messo in conto considerando la sua partecipazione a Mare Fuori e il successo incredibile della serie tv. La cronaca rosa è arrivata anche dalle sue parti e non mancano coloro che cercano informazioni su un possibile fidanzato di ‘Silvia’. A dispetto delle ingerenze di gossip, la giovane attrice preferisce mantenere un profilo basso e tenersi alla larga dal chiacchiericcio che spesso riguarda il settore; sui social, ad esempio, le sue foto e video raccontano unicamente della sua professione e raramente sono spuntati contenuti che potessero rimandare a curiosità riguardanti la sua vita privata.

Mare Fuori 5 spoiler/ Teresa muore? Il destino di Milos e Cucciolo e i colpi di scena delle prossime puntate

Ma quindi, Clotilde Esposito ha un fidanzato? L’attrice di Mare Fuori si è espressa sul tema in alcune interviste ma solamente per sottolineare la sua priorità, ovvero quella di preservare la sua vita privata rispetto all’attenzione mediatica. “Sono una persona molto riservata ed è fondamentale per me tenere la mia vita privata al sicuro”, raccontava l’attrice a Vogue sottolineando come proprio l’utilizzo dei social segua questa sua specifica esigenza.

Carmela, Simone o Cucciolo chi ha sparato a Rosa Ricci in Mare Fuori 5?/ Tutti indizi portano a una persona

Clotilde Esposito, l’attrice di Mare Fuori e le ‘voci’ su Michele Longobardi: le parole dell’attrice su un possibile fidanzato

Come riporta Il Messaggero, qualche tempo fa qualcuno ha azzardato un possibile flirt tra Clotilde Esposito e l’ex tronista di Uomini e Donne Michele Longobardi; questione sostanzialmente smentita da altre dichiarazioni dell’attrice di Mare Fuori che parlando delle chiacchiere di gossip sul suo conto ha sottolineato di essere attualmente single. “Leggo cose di me che nemmeno sapevo, non ho un fidanzato anche se spesso qualcuno scrive il contrario e la cosa mi diverte…”. Dunque, ‘Silvia’ di Mare Fuori è attualmente focalizzata sulla sua professione e, se anche nella sua vita ci fosse un fidanzato, probabilmente non avrebbe particolare voglia di portare la sua vita privata al centro dell’attenzione mediatica.