Club per parlare di morte/ “Aiuta a superare momenti difficili”, idea in Inghilterra

Un gruppo di persone si riunisce accanto a una bara e progetta come sarà la loro morte. Succede in Gran Bretagna, dove alcuni cittadini si incontrano per parlare senza paura di come apparirà la loro bara e di quali dettagli saranno inseriti nel loro funerale. Si chiama ‘Coffin Club’, dove coffin significa appunto bara. C’è chi sceglie di dipingere la sua ultima dimora con i colori della propria squadra del cuore o chi sogna una sepoltura eco-compatibile ed ecologica. Nessun desiderio né paura della morte è escluso finché può essere discusso insieme agli altri membri del club.

11enne record: "quoziente intellettivo 162"/ Supera Albert Einstein e Stephen Hawking

Gestito da un’associazione, il Coffin Club Surrey consiste in un corso gratuito di sei settimane che attira sempre più persone, riunite nella cornice di un cimitero naturale inglese. Il quotidiano Times ha presenziato alla lezione finale dell’ultimo corso, prendendo parte ad alcune attività, tra cui la decorazione delle bare e ascoltando i discorsi dei relatori, tra cui un’impresaria di pompe funebri. I partecipanti sono infatti incoraggiati a scegliere e acquistare le proprie bare, anche incorporandole negli arredamenti delle proprie abitazioni “da vivi”. Una donna sentita dal Times, infatti, ha intenzione di dipingere la propria bara e trasformarla in una libreria fino a quando non verrà il momento di utilizzarla per lo scopo per cui viene solitamente acquistata. Qualcuno invece la utilizzerà come contenitore per le decorazioni di Natale o come panca da posizionare sotto la finestra.

ONU: "Popolazione mondiale raggiungerà 10,4 mld"/ "Picco nel 2080, poi calo dal 2100"

Coffin Club per parlare di morte, “aiuta ad affrontare la situazione”

Il Coffin Club in Gran Bretagna di rivolge soprattutto a chi sta per morire. Il Times, introdottosi in uno dei corsi tenuti dall’associazione, ha infatti intervistato un uomo che nel 2020 aveva ricevuto la diagnosi di un tumore incurabile. “All’inizio pensavo: ‘Spero che la gente venga al mio funerale’ – racconta l’uomo – ma io sarò morto e quindi non avrà importanza. È più una questione di rendere più facile per le persone affrontare la situazione”. E spiega di non aver ancora pensato alla propria bara, ma di essere orientato sulla scelta di una di cartone.

Anestesia sui bambini piccoli/ "Può ridurre materia grigia e modifica comportamento"

Un altro intervistato dal Times intende applicare sulla propria bara la celebre frase di Buzz Lightyear di Toy Story: “verso l’infinito e oltre”. Altri invece pensano al lato più green e ambientale della propria morte, scegliendo bare in cartone che siano più ecosostenibili. Il Coffin Club incoraggia anche un vero e proprio “caffè della morte”, durante il quale i membri si possono riunire davanti a un caffè e una fetta di torta per condividere con gli altri le proprie riflessioni sulla morte e sul morire.











© RIPRODUZIONE RISERVATA