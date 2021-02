Clubhouse, il nuovo social a Le Iene/ Rischi: voce “rubata” e dati in pasto alla Cina

Clubhouse è il social del momento: se ne parla a Le Iene con Matteo Viviani. Come funziona, ma soprattutto quali sono i rischi di questo social ‘solo voce’? Nel corso dell’ultimo anno il social network è diventato uno dei più scaricati sull’Apple Store essendo disponibile solo per gli smartphone dell’azienda di Cupertino. Ma di cosa si tratta? Si tratta di una piattaforma dove i vari ospiti possono essere invitati in stanze virtuali e partecipare solo con la propria voce ad una discussione su un tema. A gestire i messaggi vocali c’è un amministratore chiamato a supervisionare le persone connesse e i loro interventi. All’interno di Clubhouse ci sono stanze di ogni tipo; ogni stanza è caratterizzata da un tema ben preciso: si passa da argomenti dedicati al mondo della musica alla politica, dal mondo delle tecnologie agli spettacoli, dagli appuntamenti alle questioni di stretta attualità. Fin qui nulla di strano, se non fosse che una volta iscritto a questo social automaticamente preleverà tutti i numeri della tua rubrica.

Clubhouse, i rischi: voce identificativo di una persona

“Quando tu guarderai nei tuoi contatti puoi vedere quanto è diffuso il loro numero” – precisa Paolo Dal Checco consulente informatico forense che, parlando dei rischi di Clubhouse, sottolinea come la voce sia – “l’identificativo vocale di ogni persona”. Proprio per questo motivo il social del momento può essere sanzionato per vivere cose tra cui una riguarda proprio la voce. La privacy, infatti, è uno dei problemi di questo social che ha ancora tanto da lavorare. Una cosa è certa: Clubhouse cambia completamente l’idea dei social come precisa Marta Basso, imprenditrice digitale. “clubhouse da un lato cambia il mezzo, c’è una voce in un internet che era delle immagini, e dall’altra parte cambia la logica creativa: io non posso più avere dei filtri che mi rendono bella e accattivante, conta quello che ho da dire e questo è un cambio non indifferente”. Non solo, tra i rischi c’è anche il fatto che i dati sono inviati alla società Agora, cinese con sede Shangai. Di conseguenza i dati e le registrazioni audio sarebbero accessibili anche al governo cinese che proprio la scorsa settimana ha interdetto l’uso di Clubhouse agli utenti del paese. Nonostante tutto però il successo dell’app è inarrestabile: basti pensare che appena lanciata è stata valutata soli 100 milioni di dollari, mentre oggi è arrivata a 1 miliardi di dollari.



