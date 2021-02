Clubhouse, inviti in vendita su eBay/ Dai 4 ai 30 euro, ma occhio ai dati sensibili..

Clubhouse è senza dubbio il social del momento. E’ una piattaforma sociale in cui si parla e basta, non ci sono quindi foto, video, post e nemmeno una chat, e probabilmente anche per questo sta facendo breccia in milioni di persone. Partorito nella Silicon Valley in pieno primo lockdown, durante l’aprile dell’anno scorso, ha già attirato l’attenzione di numerosi investitori, al punto da aver ricevuto un “boost” da ben 100 milioni di dollari.

La caratteristica principale di Clubhouse, oltre al fatto di essere appunto di un social in cui si può solo parlare, ascoltando quindi la voce di altre persone, è che non ci si può iscrivere: per entrarvi bisogna quindi farsi invitare da una persona già al suo interno, una sorta di catena decisamente inedita per un social, spazio che di solito risulta essere il più accessibile possibile a tutti. Inoltre, l’applicazione è al momento riservata solamente agli utenti iOS, quindi coloro che sono dotati di iPhone o iPad, mentre per Android allo stato attuale non esiste alcuna versione.

CLUBHOUSE, INVITI IN VENDITA SU EBAY: PACCHETTI DA 100 EURO

Ogni volta che si riesce ad entrare in Clubhouse, un utente ha a sua volta a disposizione altri due inviti, che possono però aumentare a seconda di quanto tempo si trascorra sull’applicazione: più si è un utente attivo e più si ha la possibilità di incrementare la propria cerchia. Di conseguenza, vista questa aurea di esclusività di cui gode Clubhouse, è scattata una vera e propria compravendita online di inviti, e su eBay, il sito d’asta per eccellenza, ma anche su altre piattaforme, si possono trovare in vendita i codici di accesso ad un costo che varia dai 4 ai 30 euro. Alcuni hanno addirittura messo a disposizione dei pacchetti da otto inviti al costo superiore ai 100 euro. Il rischio connesso dietro ad un acquisto di questo genere è comunque doppio: prima di tutto non si ha la certezza di ottenere davvero il lasciapassare per entrare in Clubhouse. Secondariamente, per poter avere l’invito è necessario fornire il proprio numero di telefono, in questo caso, ad uno sconosciuto. Meglio quindi attendere un invito ufficiale…



