UOMO MORTO CARBONIZZATO A CLUSONE

Un’auto brucia nella notte, un cadavere viene trovato carbonizzato all’interno: è il giallo di Clusone, dove si cerca di fare chiarezza sulla tragedia. Al momento è noto che un uomo di 60 anni si trovava alla guida del veicolo nella notte, in una zona periferica, ma non è chiaro il motivo per il quale l’auto sia andata in fiamme. L’allarme è scattato poco dopo le 3, quando è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e un’ambulanza.

I soccorritori sono accorsi in via Brescia, che è la strada che collega Clusone a San Lorenzo di Rovetta. Dopo aver domato le fiamme, i pompieri si sono accorti che l’auto non era vuota, ma all’interno c’era una persona, per cui sono scattate le indagini. Dagli ultimi rilievi, citati dal Corriere della Sera, è emerso che l’Audi A4 avrebbe preso fuoco mentre viaggiava. Infatti, il tettuccio è stato ritrovato a un centinaio di metri di distanza. L’automobilista avrebbe perso il controllo del veicolo, che ha terminato la sua corsa contro un palo.

INDAGINI IN CORSO SULLA TRAGEDIA DI CLUSONE

L’ipotesi investigativa è che l’uomo non sia riuscito a scappare, a uscire dall’auto per mettersi in salvo, quindi sarebbe rimasto intrappolato all’interno del veicolo, morendo carbonizzato. Pare che non sia emerso il coinvolgimento di altri mezzi. Comunque, sul posto è accorso anche il procuratore di Bergamo, Maurizio Romanelli.

Nel frattempo, la strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi del caso, pertanto la circolazione è stata deviata. Gli investigatori si sono subito attivati per chiarire le circostanze di una tragedia, senza escludere qualsiasi pista. Il primo obiettivo, raggiunto, è stato quello di scoprire l’identità del cadavere trovato all’interno dell’auto. Sono state vagliate anche denunce di persone scomparse, poi si è riusciti a completare l’identificazione, per cui il cadavere ora ha un nome e cognome.

